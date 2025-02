Volta Redonda e Nova Iguaçu empatam pelo Campeonato Carioca

O Volta Redonda e o Nova Iguaçu não saíram do 0 a 0, neste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, pela nona rodada do Campeonato Carioca, em duelo direto na briga por vaga para as semifinais.

Fim de jogo. No Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Nova Iguaçu empatam em 0x0. O #OrgulhoDaBaixada volta a campo no próximo domingo (16), às 16h, no Maracanã, para duelo contra o Fluminense. ? Vinicius Gentil/NIFC pic.twitter.com/DCoonwRKBn ? Nova Iguaçu FC (@oficialnifc) February 10, 2025

O líder Volta Redonda perdeu uma oportunidade de ampliar a vantagem na ponta do Carioca e pode ver o Vasco, que ainda joga na rodada, encurtar a distância. Entretanto, o Voltaço, com 17 pontos, continua firme e forte para ir à semifinal.

Vice-campeão em 2024, o Nova Iguaçu busca mais uma vez chegar à semifinal do Estadual. O time da Baixada Fluminense, com 13 pontos, está no "bolo" que briga pelo G4 desta edição. A equipe está na quarta colocação e precisa secar o Sampaio Corrêa-RJ para se manter entre os quatro primeiros o fim desta rodada.

Na próxima rodada, o Volta Redonda visita o Sampaio Corrêa-RJ, domingo, às 16h (de Brasília), no Lourivaldão, em mais um duelo direto na briga pelas semifinais. Com 12 pontos em oito jogos (vai enfrentar o Vasco nesta segunda-feira), o Sampaio está na luta pelo G4.

Já o Nova Iguaçu encara o pressionado Fluminense, domingo, às 16h, no Maracanã.