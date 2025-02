Veja retrospecto do Palmeiras no novo Mané Garrincha, palco do duelo contra o Água Santa pelo Paulista

O Palmeiras já disputou oito partidas após a reforma do Estádio Mané Garrincha, em 2014. Desde então, o clube tem acumulado momentos de alegria e decepções no palco do duelo deste domingo., contra o Água Santa, pelo Paulistão.

No primeiro confronto, realizado no dia 5 de junho de 2016, pelo Brasileirão, o Verdão saiu com o placar positivo de 1 a 0, contra o Flamengo. O autor do gol foi Gabriel Jesus, que disputava sua última temporada no Brasil antes de ir para o Manchester City.

Pouco mais de dois meses depois, no dia 28 de agosto, o Palmeiras embalou seu segundo triunfo no estádio, desta vez contra o Fluminense, também pelo Brasileirão. Dudu e Jean foram os autores dos gols. A terceira vítima carioca foi o Botafogo, no dia 25 de setembro de 2019, também pela competição nacional. De pênalti, Gustavo Gómez garantiu a vitória.

Já 2021 foi um ano de decepções para o Palmeiras no Mané Garrincha. As primeiras duas derrotas aconteceram contra o Flamengo. A primeira delas, pelo Brasileirão, foi por 2 a 0. Já a segunda custou a taça da Supercopa do Brasil. O time paulista viu os cariocas levantarem o troféu após perder nos pênaltis.

Os traumas não vieram apenas de times brasileiros. No dia 14 de abril, após o empate por 3 a 3 no placar agregado, o Defensa y Justicia, da Argentina, bateu o time paulista por 4 a 3, nos pênaltis, e conquistou a Recopa Sul-Americana em solo brasileiro.

A primeira grande festa dos palmeirenses no Estádio Mané Garrincha foi em uma revanche com o Flamengo pela Supercopa do Brasil, no dia 28 de janeiro de 2023. Em um jogo de sete gols, o Alviverde foi campeão após bater o rival por 4 a 3, com dois tentos de Raphael Veiga e dois de Gabriel Menino.

O confronto mais recente disputado na capital do país foi diante do Vasco, no Brasileirão de 2024. O atacante Flaco López foi o responsável por balançar as redes e garantir o triunfo alviverde pelo placar mínimo.

Confira os oito jogos do Palmeiras no novo Mané Garrincha:

Flamengo 1 x 2 Palmeiras - 5/06/2016 - Campeonato Brasileiro

Fluminense 0 x 2 Palmeiras - 28/08/2016 - Campeonato Brasileiro

Botafogo 0 x 1 Palmeiras - 25/05/2019 - Campeonato Brasileiro

Flamengo 2 x 0 Palmeiras - 21/01/2021 - Campeonato Brasileiro

Flamengo 2 (6) x (5) 2 Palmeiras - 11/04/2021 - Supercopa do Brasil

Palmeiras 1 (3) x (4) 2 Defensa y Justicia - 14/04/2021 - Recopa Sul-Americana

Palmeiras 4 x 3 Flamengo - 28/01/2023 - Supercopa do Brasil

Vasco 0 x 1 Palmeiras - 22/09/2024 - Campeonato Brasileiro