UFC 312: Batalha sangrenta entre Rodolfo Trator e Jimmy Crute termina empatada

Disputado no card principal do UFC 312 deste sábado (8), na Austrália, o combate entre Rodolfo Bellato e Jimmy Crute foi uma verdadeira batalha dentro do octógono e terminou com um resultado raro no MMA profissional: um empate. Após travarem uma verdadeira guerra recheada de reviravoltas, o brasileiro e o australiano viram os juízes assinalarem um empate majoritário nas papeletas. Com o desfecho, 'Trator' segue invicto dentro do Ultimate.

Após quase ser nocauteado na etapa inicial, Rodolfo se recuperou no confronto e, com o desgaste físico de Crute, equilibrou as ações. O brasileiro, inclusive, terminou a luta melhor condicionado, buscando os principais golpes. A reviravolta foi o suficiente para convencer dois dos três juízes de que Trator havia feito o necessário para empatar o duelo em 28 a 28. O terceiro profissional assinalou vitória do australiano, mas teve seu veredito suprimido pela maioria.

A luta

Jimmy iniciou o duelo apostando em chutes variados. Rodolfo respondeu com uma bela queda, mas acabou caindo por baixo após a execução do movimento. Na meia-guarda, o australiano abriu espaço com golpes no 'ground and pound'. Trator buscou a raspagem, mas sem sucesso. Nos segundos finais, o duelo voltou de pé. Já atordoado, Bellato foi alvo de uma saraivada de golpes de Crute que, por muito pouco, não conseguiu o nocaute técnico.

Mais lento, Rodolfo apostou em chutes baixos no início do segundo round, mas foi contragolpeado com diretos de Jimmy. Mesmo desgastado, o brasileiro foi capaz de defender uma investida de queda do australiano, mantendo o confronto de pé. Aos poucos, Trator passou a achar a distância e balançar Crute com o boxe na curta distância. Ambos esgotados na reta final do assalto, Bellato e Jimmy trocaram golpes francos, levantando o público.

Trator começou o terceiro round minando a base do rival com chutes baixos. Em resposta, Crute buscou a queda - novamente defendida pelo brasileiro. Em seguida, foi a vez de Rodolfo surpreender e, no 'timing' certo, colocar o australiano para baixo. Jimmy conseguiu se desvencilhar da pegada e se reerguer. Nos momentos finais, Bellato ainda desferiu uma joelhada voadora, pressionando Crute com bons cruzados até o soar do gongo.

Confira os resultados do UFC 312 até então:

Jimmy Crute e Rodolfo 'Trator' empataram por decisão majoritária

Jake Matthews venceu Francisco Prado por decisão unânime

Gabriel 'Mosqutinho' venceu Jack Jenkins via finalização no terceiro round

Tom Nolan venceu Viacheslav Borshchev por decisão unânime

Wang Cong venceu Bruna Brasil por decisão unânime

Aleksandre Topuria venceu Colby Thicknesse por decisão unânime

Rong Zhu venceu Kody Steele por decisão unânime

Jonathan Micallef venceu Kevin Jousset por decisão unânime

Quillan Salkilld venceu Anshul Jubli por nocaute técnico no primeiro round