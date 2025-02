Transmissão ao vivo de Ponte Preta x Guarani: veja onde assistir

A Ponte Preta recebe o Guarani hoje (9), às 16h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas, em Derby Campineiro válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui. A narração será de Dudu Monsanto e os comentários de Danilo Lavieri e Milly Lacombe.

O UOL Play trará 7 dos 8 jogos de cada rodada do Paulistão 2025. É o streaming do UOL, com filmes, séries, esportes, notícias e documentários para você assistir quantas vezes quiser dentro do plano que escolher — sem qualquer tipo de anúncio.

Assista ao vivo ao Paulistão 2025 e torça pelo seu time em todas as fases. Assine agora pelo UOL Play a partir de R$ 29,90/mês.

A Ponte Preta ocupa a terceira posição do Grupo D, somando 12 pontos na competição. Já o Guarani lidera o Grupo B, com 10 pontos conquistados até aqui.

A Macaca vive um bom momento e chega embalada para o clássico, após duas vitórias consecutivas. Na última rodada do Paulistão, a equipe bateu o Noroeste por 2 a 1 e segue na briga por uma vaga na próxima fase.

Do outro lado, o Guarani vem motivado após uma grande atuação. Depois de sofrer uma derrota para o Palmeiras, o Bugre se recuperou com estilo e goleou o Água Santa por 4 a 0 no Brinco de Ouro.

Ponte Preta x Guarani -- Campeonato Paulista