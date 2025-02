Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Atlético-MG: veja onde assistir

Cruzeiro e Atlético-MG entram em campo hoje (9), às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Onde assistir? O duelo será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Cruzeiro lidera o Grupo C do Campeonato Mineiro, somando 11 pontos até aqui. O Atlético-MG, por sua vez, ocupa a terceira posição do Grupo A, com 10 pontos conquistados.

As equipes já mediram forças neste ano em um amistoso nos Estados Unidos, durante a FC Series. Na ocasião, o clássico mineiro terminou sem gols, em um empate por 0 a 0.

O Galo chega embalado por duas vitórias consecutivas na competição, sendo a última delas contra o Athletic, por 1 a 0. Já o Cruzeiro vem de um empate em 1 a 1 no clássico diante do América-MG e busca retomar o caminho das vitórias.

Cruzeiro x Atlético-MG -- Campeonato Mineiro