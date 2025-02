Transmissão ao vivo de Corinthians x São Bernardo: veja onde assistir

Corinthians e São Bernardo entram em campo hoje (9), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).

O Corinthians segue firme na liderança do Grupo A, com 19 pontos, e quer garantir a melhor campanha do Paulistão. Para isso, terá um grande desafio pela frente: o São Bernardo, líder do Grupo D com 16 pontos e segundo colocado no geral.

O Timão atravessa um grande momento, com 13 vitórias nos últimos 15 jogos, mas chega após um empate no clássico contra o Palmeiras. O resultado, no entanto, foi considerado positivo, já que a equipe de Ramón Díaz jogou boa parte do segundo tempo com um a menos e ainda contou com Hugo salvando um pênalti nos acréscimos.

Do outro lado, o São Bernardo quer voltar a vencer após ver sua sequência de três triunfos seguidos ser interrompida. Em seu último compromisso, o Bernô jogou em casa, mas não conseguiu superar o Novorizontino e ficou no empate por 1 a 1.

Corinthians x São Bernardo -- Campeonato Paulista