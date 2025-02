Torcedor do Brusque é detido após ato de racismo contra Caíque, do Criciúma

O jogo entre Brusque e Criciúma pelo Campeonato Catarinense terminou com o placar de 1 a 1, mas também foi parar na delegacia de polícia. O motivo: um ato de racismo contra Caíque, goleiro do Tigre.

No duelo disputado neste sábado no Estádio Augusto Bauer, no Vale do Itajaí, o arqueiro do Criciúma acusou um torcedor de chamá-lo de "macaco". Segundo informações do NSC Esporte, a pessoa foi identificada e levada à delegacia de política.

Acompanhado por um dirigente do Criciúma, Caíque foi à delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Em nota oficial, o Criciúma lamentou o caso e foi além, lamentando "ameaças sofridas no local do ocorrido, bem como a situação de vulnerabilidade em que a delegação foi exposta".

"Reafirmamos nosso compromisso inegociável com a luta contra o racismo e toda forma de discriminação. O futebol deve ser um ambiente de respeito, inclusão e igualdade, e não de hostilidade e intolerância. Seguiremos firmes na defesa desses valores e na exigência por um esporte mais justo e seguro para todos", acrescentou o Criciúma.

O Brusque também repudiou o caso de racismo contra Caíque e deixou claro que procurou colaborar nas investigações com a polícia. No entanto, pediu que o clube não seja punido por um ato que considera "isolado".

"O Brusque Futebol Clube, contudo, não pode ser acusado ou penalizado pelas más atitudes que teriam sido praticadas por um único indivíduo, torcedor do Brusque ou não, ainda sob investigação e sobre as quais infelizmente não tem qualquer controle", escreveu o clube catarinense.