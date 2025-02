'Sei o que estou fazendo', diz Abel sobre início de ano ruim do Palmeiras

Abel Ferreira reforçou que o Palmeiras seguirá dando oportunidades para todos os jogadores do elenco no Paulistão mesmo após o empate com o Água Santa, uma das piores equipes do campeonato, que complicou as chances de classificação do Alviverde para a próxima fase.

O que ele disse

Não estou a mentir para ninguém. Só não entendeu o que eu disse desde o início quem não quer ou não quis. Eu não vou trocar aquilo que eu acredito que tem que ser feito: dar oportunidade para todos os jogadores de se mostrarem para depois, quando nós entendermos, fechar. É verdade, estamos fora da zona de classificação, queremos lutar pelo campeonato outra vez. Eu entendo que está todo mundo com olhos virados para o Palmeiras. Abel Ferreira, em coletiva de imprensa após o jogo.

"Sabemos onde estamos, sabemos que é agora quem são os jogadores prontos, se precisamos buscar um zagueiro ou não depois de ter saído um jogador. Precisamos mostras a nós mesmos quais são as necessidades que o clube tem. No último jogo fizemos um jogo bem, mas por uma decisão individual não ganhamos, como foi o jogo, mas vamos melhorar. Não fizemos um bom jogo e vamos continuar a afinar a nossa equipe. Sei o que estou a fazendo. Quando trocamos cinco ou seis jogadores pode afetar nossa dinâmica, mas precisamos dar a mesma chance aos outros", acrescentou o treinador.

Veja outras aspas de Abel Ferreira

Forma física de jogadores do Palmeiras: "A minha função como treinador é ajudar os jogadores, ensinar, educar e corrigir. É isso que eu faço com todos eles. Depois cada um mostra no treino e no jogo a sua capacidade, como foi hoje. Já disse várias vezes que vou utilizar o Paulistão para dar a oportunidade para todos os jogadores e perceber as necessidades para a nossa equipe. Claramente há jogadores em melhor forma do que outros, como pudemos ver hoje".

"O Flaco não é o único [abaixo fisicamente], há jogadores que não estão na sua plenitude, não só na forma física como nas tomadas de decisões. Eu sei que vocês gostam muito de individualizar, se eu o deixei de fora é porque não merecia jogar, e se jogou hoje, é porque merecia jogar. Minha função é fazer sempre o que é melhor para o Palmeiras".

Situação de Flaco López: "López é jogador do Palmeiras. Se pagaram a cláusula dele ou de qualquer outro jogador, eles podem sair".

Estratégia no Paulistão: "Minha decisão é dar oportunidade a todos os jogadores de jogar, de mostrar, terem tempo. Nós, internamente, vamos perceber quais necessidades nós temos. Não porque empatamos hoje, até achei que mereci o empate e não mais. Fizemos 30 minutos com dinâmica, com qualidade, mas depois decisões erradas, finalizações, cruzamentos. A forma que tomamos o gol é uma decisão mal tomada. Nós não jogamos em fora do jogo, a diagonal do centroavante precisa ser acompanhada, nós não paramos a nossa linha, é isso que treinamos. Há muito o que corrigir. Sei quem jogou há dois dias e quem jogou hoje. Sei as dinâmicas que precisamos melhorar. Sei o que o time pode nos dar, mas vou dar oportunidade de todos mostrarem algo no Paulistão".

O futuro de Rony: "O Rony é jogador do Palmeiras como todos os outros. O Vitor Reis era jogador do Palmeiras, mas veio uma proposta que o Palmeiras não podia recusar. Portanto, o Rony, o López, estão sujeitos às leis do mercado. Enquanto o mercado estiver aberto tudo pode acontecer com qualquer jogador. O Rony faz parte do plantel desde o início, teve uma transferência falhada, mas está no elenco".

Início de ano irregular: "Nós temos, na minha opinião, uma pré-temporada com jogos de irregularidade. Não vou matar meus jogadores em função do calendário, correndo os riscos que temos que correr. Se tiver que não ir na máxima força em todos os jogos por causa do calendário, eu vou fazer o que eu acho que é o melhor para o Palmeiras. A nossa pré-temporada tem sido irregular, mas as decisões do treinador também foram irregulares. Temos que trabalhar muito para conseguir esse título inédito. Estamos flutuando um bocadinho entre o bem e o mal".

Reforços: "Já tive conversa com a diretoria no ano passado. Sabemos que há jogadores que eu quero que estão identificados com nomes. Entendo que há situações que têm que ser no momento certo, na hora certa, negociações. Muitas vezes não é na hora que nós queremos, do outro lado tem rivais. Vamos seguir fazendo o nosso caminho".