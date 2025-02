São Paulo x Inter de Limeira: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulista

Nesta segunda-feira, em confronto atrasado, válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo duela com a Inter de Limeira, no Estádio Mané Garrincha, uma vez que o Morumbis recebe o show da cantora colombiana Shakira. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

No último sábado, o Tricolor foi superado pelo Red Bull Bragantino pelo placar de 1 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Paulistão. O técnico Luis Zubeldía optou por começar a partida com uma equipe alternativa.

Com o resultado negativo, ficou estacionado com os mesmos 13 pontos, na liderança do Grupo C.

Do outro lado, a Inter de Limeira ainda não triunfou na competição. Na última rodada, visitou a Portuguesa, no Pacaembu, em duelo realizado no último sábado, e perdeu por 2 a 0. Assim, o time seguiu em situação delicada na competição, já que é o último do Grupo A, com apenas cinco somados.

Para o confronto, Zubeldía deve utilizar suas peças principais para tentar bater a Inter de Limeira. No entanto, o técnico não poderá contar com Luciano. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino e, assim, terá que cumprir suspensão.

Do lado adversário, o técnico Felipe Conceição não terá à sua disposição o zagueiro Roberto Rosa, já que o atleta foi expluso na partida contra a Lusa.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X INTER DE LIMEIRA

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília, DF



Data: 10 de fevereiro de 2025, segunda-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos



Assistentes: Evandro de Melo Lima e Ricardo Pavanelli Lanutto



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Sabino, Arboleda e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson e Oscar; Ferreirinha, Lucas Moura e Calleri



Técnico: Luis Zubeldía

INTER DE LIMEIRA: André Luiz; Eduardo, Carlão e Alysson Dutra; Felipe Albuquerque, Flávio, Marlon e Leocovick; Albano, Alex Sandro e Rhuan



Técnico: Felipe Conceição