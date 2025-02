São Paulo se prepara para maratona, e Zubeldía indica volta de titulares

O São Paulo se prepara para uma verdadeira maratona de jogos no Campeonato Paulista. O time lidará com uma sequência de quatro partidas em nove dias, começando pela derrota para o Red Bull Bragantino, neste sábado, por 1 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid.

A equipe de Luis Zubeldía retorna a campo nesta segunda-feira, daqui a um dia. O próximo adversário é a Inter de Limeira. Em seguida, o Tricolor recebe o Velo Clube, na quinta. Ambas as partidas serão disputadas no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, uma vez que o Morumbis sediará o show da cantora colombiana Shakira.

Por fim, o São Paulo ainda enfrenta nada mais nada menos do que o Palmeiras, no Allianz Parque. O clássico está marcado para o próximo domingo.

Justamente pela sequência desgastante, Zubeldía preferiu levar um time alternativo para Bragança Paulista, neste sábado. Ele indica que os titulares voltarão a jogar nesta segunda, diante da Inter de Limeira. Já contra o Velo, a comissão técnica tricolor escalará os atletas que reunirem as melhores condições até lá.

"Não altera nada [a derrota para o Bragantino]. Os jogadores que planejamos escalar na segunda-feira não jogaram mais do que 30 minutos. Pode haver alguma exceção. Se algum jogador que teve mais minutos não se recuperar bem, talvez eu não possa utilizar", afirmou Zubeldía em entrevista coletiva.

"A maioria dos jogadores que jogaram hoje não devem ser titulares na segunda. Depois de segunda, teremos que ver a situação de cada jogador. Será uma semana linda, teremos dois jogos como mandantes em Brasília, depois temos um clássico. Tomara que a gente se mantenha na primeira posição do grupo, como estamos, e some o maior número de pontos possíveis", acrescentou.

O duelo entre São Paulo e Inter de Limeira está agendado para as 21h30 (de Brasília) desta segunda-feira. A partida é válida pela primeira rodada do Estadual, que foi adiada em virtude da participação da equipe na FC Series, torneio de pré-temporada em Orlando.

O elenco são-paulino se reapresenta neste domingo à tarde e viaja à capital federal no período da noite.

Apesar da derrota para o Bragantino, o Tricolor permanece na ponta do Grupo C, com 13 pontos. O time, porém, fica distante do Corinthians na disputa pela liderança geral do Paulistão. O rival, que ainda possui um jogo a mais, soma 19 pontos, seis a mais que o São Paulo.