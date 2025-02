Santos: Neymar pode iniciar uma partida após 481 dias

Se Neymar for titular do Santos contra o Novorizontino neste domingo (9), o atacante encerrará um jejum de 481 dias sem iniciar um jogo.

O que aconteceu

Neymar não joga uma partida como titular desde 17 de outubro de 2023, na derrota do Brasil para o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, ele sofreu uma grave lesão no joelho e deixou o campo no fim do primeiro tempo.

Desde então, Neymar entrou em campo apenas três vezes, todas elas saindo do banco de reservas. Duas pelo Al-Hilal, no ano passado, contra Al-Ain (10 de outubro) e Esteghlal (4 de novembro), e uma pelo Santos, em sua reestreia pelo Peixe, contra o Botafogo-SP, na última quarta-feira (5), pelo Paulistão.

Neymar entrou no intervalo contra o Botafogo-SP e atuou por 52 minutos. Ele se mostrou bastante participativo e foi elogiado pela comissão técnica.

O Neymar precisa de ritmo de jogo. Um jogador como ele tem que jogar, não pode estar no banco. A gente poderia colocar para jogar 30 minutos, mas vimos que podia mais e jogou em alto nível. Ficamos feliz pelo que vimos Pedro Malta, auxiliar do Santos

A expectativa é que Neymar seja titular do Santos no duelo deste domingo, contra o Novorizontino, em Novo Horizonte, às 16h (de Brasília), em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O Peixe é o terceiro colocado do grupo, com oito pontos em sete jogos.

Jejum de gols

O camisa 10 vive jejum de gols e não balança as redes desde 3 de outubro de 2023, quando ainda defendia o Al-Hilal.

O último gol de Neymar foi o primeiro e único pelo clube saudita. Ele marcou o segundo em vitória por 3 a 0 sobre o Nassaji pela Champions asiática.

Na sequência, o atacante passou por cirurgia, teve uma lesão muscular e se transferiu para o Santos. Ao todo, Neymar fez apenas sete jogos pelo Al-Hilal.