Santos: Neymar jogou 15 minutos além do planejado em retorno como titular

Voltando a atuar como titular após 481 dias, Neymar jogou 15 minutos além do planejado contra o Novorizontino.

O que aconteceu

Neymar ficou em campo até os 29 minutos do segundo tempo. Ele foi substituído por Gabriel Bontempo.

Pedro Caixinha, técnico do Santos, disse que o plano era ter o camisa 10 em campo até os 15 minutos da segunda etapa (60 minutos). O treinador explicou que o ritmo baixo do jogo influenciou na decisão de deixar Neymar em campo por mais tempo.

O técnico português destacou a disponibilidade e a vontade de Neymar. No entanto, Caixinha ressaltou que o camisa 10 jogou muito pouco nos últimos dois anos, e segue sem ritmo de jogo.

O Neymar, todos queremos que tenha uma sequência, que tenha ritmo. O mais importante é planejar isso. Hoje, era 60 minutos, mas dado o ritmo do jogo, o posicionamento dele e o fato que ele não sentiu nada, ficou mais 15 minutos além do planejado. Mas não tem ritmo de jogo. Tem muita vontade e disponibilidade.

Pedro Caixinha

O que mais disse Pedro Caixinha

Primeiro jogo do Santos sem levar gols na temporada foi o ponto positivo do jogo. "Resumo o jogo em dois momentos: a equipe com bola foi muito imprecisa. Essas imprecisões ditaram nosso jogo, para que não tivesse fluidez. Principalmente no primeiro tempo, estivemos muito afastados, cm dificuldades em ligar o jogo e de criar ligações de ataque. O outro ponto: foi a primeira vez que não sofremos gol. Isso é muito positivo. Brazão voltou a ser o homem do jogo, mas esse foi um ponto positivo do jogo".

Sequência de jogos afeta o time? "Estamos jogando há algum tempo. Tem uma sequência de jogos intensa. Essa semana foi menos apertada. Mas podemos questionar as nossas opções. O Tiquinho não jogava tantos jogos seguidos há quanto tempo? E sabíamos que hoje ele teria 60 minutos".

Cobrança pelo título paulista. "A equipe está no caminho certo, mas a questão é que os jogos passam e não vencemos. Mas é um clube com cultura de vitória, que leva a uma cultura de exigência, que nós temos e queremos manter. Os empates não servem para nada. Temos quatro finais. Não estamos classificados ainda, mas nosso objetivo é ganhar o Paulistão. O pensamento é só esse".

Neymar titular no clássico? Um jogador com a qualidade e a experiência do Neymar, conhece melhor do que ninguém a si mesmo. E nosso compromisso que temos é que ele não pode ir até um limite em que 'quebre'. Temos que ser muito cuidadosos. São dois anos. E isso é para o bem do futebol brasileiro. Vamos analisar, ponderar. Ele quer jogar e ganhar. É um vencedor nato. Mas é muito importante este momento para a sequência dele. A decisão sobre o próximo jogo será com base nos dados, na forma como ele se sente e com base na sequência que vai entrar.