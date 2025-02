Santos contrata Rollheiser, mas atacante não era prioridade, critica Vitão

O Santos acertou a contratação do atacante argentino Benjamín Rollheiser, do Benfica, mas a posição não era prioridade para a equipe, criticou o comentarista Vitor Guedes, o Vitão, na edição deste domingo (9) do Fim de Papo no Canal UOL.

É um bom jogador, foi bem na Argentina, mas não foi bem no Benfica. Acho que o Santos tinha outras prioridades, o Santos precisava qualificar do meio para trás sua equipe.

O Santos tem uma coisa que o Palmeiras não tem, camisa 9. O Santos tem atacantes, a questão do Santos é o desequilíbrio, o santista gosta dessa coisa de time ofensivo, o Santos gosta, e o futebol tem história, não é criado ano a ano.

Tem opções ofensivas, não sei quem vai jogar. Na minha opinião, Tiquinho, Guilherme, que hoje é o melhor do Santos, Soteldo e Neymar, tem que jogar três dos quatro, jogo grande não dá para jogar os quatro, e chegou o quinto.

Vitão

O Peixe vai pagar 11 milhões de euros (R$ 65,9 milhões, na cotação atual) por 85% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos. O Botafogo também estava na disputa, mas viu o atleta escolher a oferta do clube paulista.

Vitão recordou que o Santos não disputa nenhum campeonato internacional nesta temporada, e poderia focar em outra posição para reforçar seu elenco em 2025.

Time grande tem que ter elenco, opções, mas isso quando você tem dinheiro para ter bastante opção em vários campeonatos, e o Santos só vai disputar esse ano Paulista e Brasileiro, o Santos não está em nenhuma copa internacional, nem na Sul-Americana, nem na Libertadores. Tem a Copa do Brasil também, mas não tem copa internacional.

Não sei se seria minha prioridade trazer um atacante. Mas Neymar ajudou na vinda do Zé Rafael, na vinda do Rollheiser agora. As pessoas querem jogar com o Neymar, isso facilita contratações. Não tenho dúvida que o efeito Neymar já está aí.

Vitão

