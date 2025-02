Santos busca retomada no Campeonato Paulista contra Novorizontino e Neymar pode ser titular

O Santos enfrenta o Novorizontino neste domingo, às 16h, em Novo Horizonte, pelo Campeonato Paulista, apostando no fator de desequilíbrio que Neymar pode criar mesmo atuando apenas em parte do jogo. O treino deste sábado, no entanto, aumentou as chances de ele ser titular. Ao participar com desenvoltura da atividade, o camisa 10 está cotado para atuar desde o início. Após o inesperado empate diante do Botafogo no meio de semana, a reabilitação se tornou prioridade para o time da Vila Belmiro na competição.

Em meio à essa dúvida sobre o aproveitamento do craque, a comissão técnica utilizou o curto espaço de tempo que teve entre a última partida e a rodada do fim de semana, para conseguir ajustar a equipe visando o confronto com o Novorizontino.

A principal novidade deve mesmo acontecer no setor defensivo. Com a suspensão de Gonzalo Escobar e a lesão de Souza, que seria o substituto natural, Vinícius Lira, joia da base, de 17 anos, deve aparecer na lateral-esquerda. Luan Peres, que apresentou uma tendinopatia na coxa direita, é outro desfalque. Em seu lugar João asso e Gil são as opções. Já Zé Ivaldo, que cumpriu suspensão contra o Botafogo, retorna ao miolo de zaga. Ainda em recuperação de um procedimento oftalmológico, Pedro Caixinha não viajou para Novo Horizonte. Desse modo, o auxiliar Pedro Malta vai estar à beira do campo.

Ciente de que vai ter pela frente uma forte pressão por jogar na casa do adversário, o Santos aposta em um meio-campo forte na marcação para conseguir controlar o ímpeto dos anfitriões. A tendência é que Tomás Rincón e Diego Pituca fiquem responsáveis por proteger a defesa, restando a Soteldo, a missão de criar as jogadas para o trio de atacantes. No setor ofensivo, Gabriel Bontempo terá também a função de armador, com Tiquinho Soares e Guilherme mais adiantados.

Com oito pontos em sete rodadas, a equipe da Vila Belmiro trabalha para melhorar a sua campanha. Com apenas duas vitórias até aqui, o time santista ostenta 38% de aproveitamento. No treino deste sábado, Malta comandou uma atividade tática e deu atenção especial às jogadas de bola parada.

Pelo lado do Novorizontino, o clube tenta quebrar um tabu na atual competição, já que ainda não venceu jogando em casa. Em três duelos, a equipe perdeu para a Ponte Preta e acumulou dois empates diante da Inter de Limeira e do Velo Clube. Na classificação, a equipe do interior tem dez pontos no Grupo C.

Para o embate com o Santos, todos os 11 mil e oitocentos ingressos foram vendidos, de acordo com a assessoria do clube. Satisfeito com o apoio da torcida, o técnico Eduardo Baptista aposta na sequência para tentar a primeira vitória em casa.

"É trabalhar, ir ajustando a equipe e ver o que a gente pode melhorar. O time vem de boas performances e temos que continuar nesse ritmo", afirmou o técnico do Novorizontino que deve mais uma vez manter a base dos últimos jogos.

FICHA TÉCNICA:

NOVORIZONTINO X SANTOS

NOVORIZONTINO - Jordi; Dantas, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares, Luís Oyama, Fábio Matheus, Marlon e Waguinho; Pablo Dyego e Robson. Técnico: Eduardo Baptista.

SANTOS - Brazão; Léo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso (Gil) e Vinícius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Gabriel Bontempo (Neymar), Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico: Pedro Malta (interino).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte (SP).