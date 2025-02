Rossi destaca eficiência defensiva do Flamengo: "É importante a gente não tomar gol"

O Flamengo não levou gol em mais um jogo do Campeonato Carioca. O empate em 0 a 0 com o Fluminense neste sábado, no Maracanã, foi o quarto jogo seguido do time principal sem ser vazado no Estadual. O goleiro Rossi avaliou o clássico e destacou a meta intacta.

"Foi um grande jogo, a gente sempre tenta fazer o que a gente vem treinando, mas depois, por conta da bola, do campo, do calor, muito difícil e que faz diferença. A gente tenta fazer o nosso trabalho, mas tem um momento que o quique da bola muda muito. A gente tem de continuar evoluindo, trabalhando. O jogo mais importante da gente foi o da Supercopa. A gente se preparou muito para esse jogo e agora é continuar evoluindo, buscando melhorar para continuar a nossa busca pelo que Filipe quer, um time que seja protagonista, que faça gols. É importante a gente não tomar gol. E agora é continuar. É muito importante pela confiança de todo mundo em não perder. Agora é continuar", afirmou ao Premiere.

Fim de jogo no Maracanã. O Mengão fica no 0 a 0 com o Fluminense, pela nona rodada do Campeonato Carioca. #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/JEKjWqtwW1 ? Flamengo (@Flamengo) February 8, 2025

Técnico do Flamengo, Filipe Luís já havia criticado a bola utilizada no Campeonato Carioca. Agora foi a vez de Rossi reclamar.

"Não só para mim, para os jogadores. Na hora de controlar a bola, tem de pensar três, quatro vezes, se consegue controlar ou não. No primeiro tempo, tentei controlar a bola e ela veio curta. É treinar, treinar e dar o nosso melhor para tentar vencer. Não é ruim empatar", acrescentou o goleiro.

No Carioca, o time principal do Flamengo entrou em ação na quinta rodada contra o Volta Redonda e venceu por 2 a 0. Antes, com o time alternativo, o Rubro-Negro havia goleado o Bangu por 5 a 0. Assim, ao todo, foi o quinto jogo seguido sem levar gol no Estadual.

Neste começo de temporada, o Flamengo usou o grupo principal em cinco jogos e levou apenas um gol, na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, pela Supercopa Rei. Por sinal, o Rubro-Negro vai reencontrar o rival nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da sétima rodada do Campeonato Carioca.