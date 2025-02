Romero valoriza vaga antecipada no Paulista e celebra vitória dramática: "À la Corinthians"

O Corinthians foi salvo nos acréscimos e venceu o São Bernardo neste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. O time vinha empatando sem gols, mas viu Romero e Memphis Depay balançarem as redes nos minutos finais para assegurar a vitória e a classificação à próxima fase do Estadual. Autor de um dos tentos, o paraguaio valorizou o triunfo dramático e a vaga antecipada nas quartas de final.

"Foi à la Corinthians, né? Demorou, mas graças a Deus consegui fazer o gol, um gol importante, que deu a classificação do nosso time. Feliz pela atuação do time, merecíamos abrir o marcador no primeiro tempo, mas não conseguimos colocar no gol. No finalzinho, conseguimos essa vitória importante", disse o jogador em entrevista à TNT Sports.

"Estamos em um bom momento muito bom do time, já estamos classificados. Eu espero que a gente consiga esse título que estamos buscando", acrescentou.

Dona da melhor campanha do torneio e líder do Grupo A, a equipe do Parque São Jorge atinge 22 pontos e assegura, no mínimo, a segunda posição da chave. O Timão, portanto, confirmou a vaga no mata-mata.

O próximo compromisso do Corinthians no Paulistão é o clássico contra o Santos. O embate, que marcará o encontro entre os astros e amigos Memphis Depay e Neymar, está agendado para quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.