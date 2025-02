Rodada NBA: Na estreia de Jimmy Butler, Warriors vence o Bulls de virada

Diversos jogos agitaram a rodada da NBA, liga norte-americana de basquete, neste sábado. Na estreia de Jimmy Butler, o Golden State Warriors venceu o Chicago Bulls, no United Center, por 132 a 111, após estar perdendo por 24 pontos.

Com 25 pontos, dois rebotes e quatro assistências, Butler comandou a vitória ao lado de Stephen Curry, que terminou a partida com 34 pontos, quatro rebotes e seis assistências. A dupla combinou para 59 dos 132 pontos marcados pela equipe.

Pelo lado do Bulls, o destaque ficou com Coby White. O armador anotou 27 pontos, pegou quatro rebotes e deu quatro assistências.

Com o resultado, o Warriors segue na 11ª posição da Conferência Oeste, com 26 vitórias e 26 derrotas. O Bulls, por sua vez, permanece na 10ª colocação do Leste, com 22 vitórias e 31 derrotas.

O Golden State Warriors volta à quadra nesta segunda-feira, às 22 horas (de Brasília), quando visita o Milwaukee Bucks, no Fiserv Forum. O Chicago Bulls recebe o Detroit Pistons nesta terça-feira, às 22 horas, no United Center.

New York Knicks x Boston Celtics

No duelo entre dois dos melhores times da Conferência Leste, o Boston Celtics levou a melhor sobre o New York Knicks, no Madison Square Garden, por 131 a 104. O destaque da vitória foi Jayson Tatum, que anotou 40 pontos, pegou seis rebotes e deu quatro assistências.

Jalen Brunson também fez um grande jogo, mas não conseguiu evitar a derrota do Knicks. O armador terminou a partida com 36 pontos e cinco assistências.

Live from New York: It's a Celtics dub ? pic.twitter.com/PhU0Dp4Ysk ? Boston Celtics (@celtics) February 9, 2025

Assim, o Celtics permanece na vice-liderança da Conferência Leste, com 37 vitórias e 16 derrotas. Por outro lado, o New York Knicks aparece logo atrás, ocupando a 3ª posição do Leste, com 34 vitórias e 18 derrotas.

O Boston Celtics volta à quadra nesta segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Miami Heat, no Kaseya Center. O New York Knicks encara o Indiana Pacers nesta terça-feira, às 21h30, no Gainbridge Fieldhouse.

Outros resultados da NBA neste sábado

Dallas Mavericks 116 x 105 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 124 x 117 Indiana Pacers

Washington Wizards 111 x 125 Atlanta Hawks

Orlando Magic 112 x 111 San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves 114 x 98 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 112 x 125 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 105 x 122 Denver Nuggets

Sacramento Kings 123 x 118 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 130 x 110 Utah Jazz