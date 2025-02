Real Madrid confirma lesão muscular de Lucas Vázquez, desfalque contra o Manchester City

O Real Madrid confirmou a lesão muscular do lateral-direito espanhol Lucas Vázquez, conforme nota divulgada em site oficial. O jogador saiu de campo com dores na perna esquerda, no jogo do último sábado, contra o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol.

Parte médico de Lucas Vázquez. ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 9, 2025

Na nota divulgada, o Real Madrid informou que Lucas Vázquez é desfalque confirmado para enfrentar o Manchester City, pela Liga dos Campeões. Inicialmente nos planos de Carlo Ancelotti, o jogador não viajará para Inglaterra para o jogo desta terça-feira. A equipe não estipulou um prazo para o retorno do atleta.

A lesão de Lucas Vázquez atrapalha os planos de Ancelotti, que conta com cinco desfalques no setor defensivo. Além do espanhol, Alaba, Rudiger, Éder Militão e Carvajal são ausências na equipe. Nos últimos jogos, o técnico italiano utilizou o volante francês Tchouaméni como zagueiro, além de promover Raúl Ascensio da base.

Contudo, Carlo Ancelotti valoriza o esforço do elenco. Na coletiva pós-jogo contra o Atlético, o treinador elogiou o desempenho de Tchouaméni e afirmou que Ascencio se adaptou à equipe profissional.

Apesar de somar problemas físicos durante a temporada, o Real Madrid segue liderando o Campeonato Espanhol, com 50 pontos. Após o empate no clássico de Madrid, a equipe de Carlo Ancelotti manteve um ponto de vantagem em relação ao Atlético. Na Liga dos Campeões, o clube terminou a primeira fase em 11º e enfrenta o Manchester City na segunda fase.