Que horas é o show de Kendrick Lamar no Super Bowl 2025? Veja onde assistir

Kendrick Lamar e SZA se apresentam no intervalo do Super Bowl neste domingo (9). Não há um horário exato fixado para o show, mas a previsão é que ele aconteça às 22h.

Onde assistir o intervalo do Super Bowl 2025?

O Super Bowl será transmitido na TV pela RedeTV! (aberta) e pela ESPN (fechada). Já no streaming, a exibição fica por conta da Disney+ e NFL Game Pass.

O jogo será disputado por Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. As equipes venceram suas finais de conferência e, assim, avançaram para a grande decisão, repetindo o Super Bowl de 2023, vencido pelos Chiefs.

A transmissão do Super Bowl 59 tem potencial para quebrar recordes de audiência na televisão dos Estados Unidos. De acordo com a CNBC e a Variety, mais de dez comerciais foram vendidos por um valor recorde de US$ 8 milhões (cerca de R$ 46,4 milhões na cotação atual) cada. Na edição anterior, anúncios de 30 segundos foram comercializados por aproximadamente US$ 7 milhões (R$ 40,6 milhões).

Show do intervalo do Super Bowl LIX - Kendrick Lamar e SZA