Em clássico com dois pênaltis e expulsões, Ponte Preta ganha do Guarani

Jogando em casa e com um a mais na maior parte do tempo, a Ponte Preta venceu o Guarani por 2 a 0 neste domingo (09), em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O gol foi marcado por Danilo Barcelos em cobrança de pênalti depois da expulsão do zagueiro Lucas Rafael, do Guarani. Nos acréscimos do primeiro tempo, Jean Dias ampliou. No fim da partida, a Ponte sofreu a expulsão do zagueiro Saimon.

Com a vitória, a Ponte está na zona de classificação para as quartas de final do estadual. A Macaca ocupa a segunda colocação do grupo D com 15 pontos e está à frente de Palmeiras e Velo Clube. O Guarani permanece como líder do grupo B com 10 pontos.

A Ponte Preta volta a campo na próxima quarta-feira (12), às 19h30, para enfrentar o Mirassol fora de casa. O Guarani recebe o Novorizontino na quinta-feira (13), às 19h30.

No ano passado, os rivais lutaram contra o rebaixamento para a série C, mas não conseguiram escapar. Os dois times de Campinas buscam se reestruturar nesta temporada para jogar a série C.

Como foi o jogo

O Guarani dominou o começo do jogo, mas não conseguiu se manter. Aos dez minutos, o Bugre já havia finalizado três vezes, enquanto a Ponte Preta levou perigo ao gol adversário somente aos 14 minutos. A partida esquentou aos 26 minutos, quando Jean Dias foi puxado dentro da área por Lucas Rafael e o árbitro marcou pênalti. O VAR chamou o juiz para revisão do lance, e a penalidade foi confirmada, além da expulsão do defensor do Bugre. Com um a mais, a Ponte cresceu no restante do primeiro tempo e passou a controlar melhor o jogo, sem sustos do adversário. Nos acréscimos, Jean Dias sofreu o segundo pênalti e ampliou o placar.

Na segunda etapa, o Guarani buscou uma reação e começou o segundo tempo levando perigo para o gol de Diogo Silva. Os 45 minutos finais foram de poucas emoções. O Guarani tentou achar espaço para diminuir a desvantagem, mas não foi efetivo. Enquanto isso, a Ponte se viu um pouco perdida em administrar a vantagem. O técnico da Macaca, Alberto Valentim, pediu calma aos jogadores para colocar a bola no chão e construir melhores jogadas ao invés de apostar nos lançamentos longos. Mas o time não conseguiu converter a vantagem numérica em campo para ampliar o placar. No fim do jogo, o Guarani esboçou crescimento e, num ataque de Deni Júnior, Saimon dá carrinho e é expulso por Rafael Claus.

Lances de destaque

Quase! Aos 9 minutos, João Marcelo se aproxima da área adversária e tenta driblar Diogo Silva, mas sem sucesso.

A primeira chegada da Macaca. Aos 14, Jean Dias aproveita o rebote, domina e chuta forte da entrada da área. Gabriel Mesquita espalma.

Pênalti para a Ponte. Jean Dias corre mais do que a zaga do Guarani e é empurrado dentro da área; árbitro marca pênalti. O VAR chamou Rafael Claus para checar o lance no vídeo.

Penal convertido. Danilo Barcelos cobra no ângulo e abre o placar para a Ponte.

Resposta do Bugre. Logo depois de sofrer o gol, o Guarani se aproxima da área adversária com Luiz Miguel, que bate pelo lado de fora da rede.

Segundo pênalti para a Macaca. Nos acréscimos do primeiro tempo, Jean Dias, mais uma vez, é derrubado na área. Claus marca pênalti e Jean converte.

Quase uma reação do Bugre. No comecinho do segundo tempo, Diogo Silva comete falha na saída, a bola sobra para Deni Junior, que tenta o toque por cima do goleiro, mas Diogo faz a defesa.

Grande defesa do Diogo Silva. João Marcelo pega rebote de lateral na área e chuta forte, mas Diogo Silva defende.

Expulsão na Ponte. Saimon dá carrinho em Deni Júnior e leva o cartão vermelho direto.

Ficha técnica

Ponte Preta 2 X 0 Guarani

Campeonato Paulista - 8ª rodada

Data e horário: 09 de fevereiro, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Arbitragem: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis, Alex Ang Ribeiro e Lucas Canetto Bellote

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões amarelos: Artur (PON), Victor Andrade (PON), Maguinho (PON), Danilo Barcelos (PON).

Cartões vermelhos: Lucas Rafael (GUA), Saimon (PON).

Gols: Danilo Barcelos (33'/1T), Jean Dias (53'/1T).

Ponte Preta: Diogo Silva, Saimon, Emerson, Artur, Maguinho, Léo Oliveira, Pedro Vilhena (Dudu), Danilo Barcelos, Victor Andrade (Everton Brito), Danrlei (Bruno Lopes), Jean Dias (Renato). Técnico: Alberto Valentim.

Guarani: Gabriel Mesquita, Lucas Justen (Cauê), Raphael Rodrigues, Lucas Rafael, Emerson, Nathan Camargo (João Victor), Mateus Sarará (Isaque), Anderson Leite (Titi), Luiz Miguel (Caio Mello), João Marcelo, Deni Júnior. Técnico: Maurício Souza.