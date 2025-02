Ponte Preta x Guarani: onde assistir e horário do dérbi pelo Paulistão

Ponte Preta e Guarani se enfrentam na tarde deste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O dérbi campineiro terá transmissão do Canal UOL (TV por assinatura), UOL Play (streaming), TNT (TV fechada), Max (streaming) e Zapping TV (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui. O Placar UOL acompanha todos os lances do jogo em tempo real.

A Ponte Preta vem embalada por duas vitórias e tem a mesma pontuação (12) do Palmeiras, segundo colocado do Grupo D. A Macaca é a terceira e aparece atrás do Verdão por conta do saldo de gols.

Já o Guarani lidera o Grupo B com dez pontos e também chega para o clássico embalado após golear o Água Santa na quinta-feira (6).

Como assistir ao Canal UOL

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play.

Ponte Preta x Guarani - 8ª rodada do Paulistão

Data: 9 de fevereiro de 2025 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Transmissão: Canal UOL, UOL Play, TNT, Max e Zapping TV