Ponte Preta vence o Guarani e pressiona o Palmeiras no Paulistão

A Ponte Preta comemorou uma vitória com importância dupla: primeiro superou por 2 a 0 seu maior rival, o Guarani, em duelo disputado neste domingo, no Moisés Lucarelli. Depois, deu um passo importante na luta pela classificação às quartas de final do Paulistão 2025.

O primeiro tempo foi decisivo para o clássico de Campinas. A Ponte Preta marcou por meio de duas cobranças de pênalti e ainda contou com a expulsão de Lucas Rafael para ter o domínio das ações e não sofrer grande perigo.

Como ficou a classificação

Com a vitória, a Ponte Preta chega a 15 pontos no grupo D do Paulistão, liderado pelo São Bernardo, com 16. O Palmeiras soma 12 e ainda vai jogar na rodada. Apesar do resultado negativo, o Guarani lidera o grupo B, com dez pontos.

O Jogo

O Guarani teve superioridade no início do clássico, aproveitando a movimentação do seu ataque. Porém, um fato foi fundamental para a mudança da partida: a expulsão de Lucas Rafael, aos 26 minutos do primeiro tempo, no lance que originou um pênalti para a Ponte Preta. Danilo Barcelos cobrou com força e abriu o placar.

Com superioridade numérica, a Ponte Preta ampliou nos acréscimos da etapa inicial em mais uma penalidade. Desta vez, Jean Dias, que havia sofrido a infração, efetuou a cobrança e também balançou as redes.

Para o segundo tempo, a Ponte Preta procurou administrar o resultado, sem correr grandes riscos. O Guarani, por sua vez, não conseguiu incomodar o rival e amargou a derrota.

Próximos jogos

Pelo Paulistão, a Ponte Preta volta a jogar na quarta-feira contra o Mirassol, fora de casa. O Guarani buscará a reabilitação na quinta-feira diante do Novorizontino, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.