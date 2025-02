Poirier aposta no sucesso dos campeões Makhachev e Topuria em categorias mais pesadas

Em junho, em Nova Jersey (EUA), Dustin Poirier desperdiçou pela terceira vez a chance de se tornar campeão linear do peso-leve (70 kg) do UFC. Na ocasião, o americano foi finalizado por Islam Makhachev e cogitou se aposentar do MMA. Agora, 'The Diamond', cada vez mais próximo de pendurar as luvas e já atuando como comentarista na própria companhia, tratou de abordar o futuro de dois dos principais lutadores do esporte: Ilia Topuria e o próprio russo.

Atualmente, é comum notar parte dos campeões do UFC, mesmo sem dominar suas respectivas categorias, expondo o desejo de conquistar o segundo título em um peso diferente. Sendo assim, Poirier se mostrou otimista no sucesso do georgiano, dono do cinturão dos penas (66 kg), e no de Islam em possíveis aventuras nos leves e meio-médios (77 kg), respectivamente.

De acordo com o atleta, Ilia, invicto e embalado pelos nocautes em Alexander Volkanovski e Max Holloway, é tão acima da média, que tem qualidade suficiente para se firmar nos leves, apesar da desvantagem de tamanho. Quanto a Makhachev, a aposta do veterano é mais alta. Ciente de sua qualidade, Poirier aponta que o russo tem tudo para ampliar seu legado no MMA e chegar ao topo também dos meio-médios.

"Acho que ainda tem caras nos penas para Topuria lutar. Nunca vi Topuria pessoalmente, mas Islam é um cara grande. Acho que ele será bem maior que Topuria. Mas dito isso, Topuria é um assassino e acredito que ele pode nocautear qualquer um de 65 kg até 77 kg. Acredito que Islam pode conquistar o cinturão dos meio-médios", declarou o veterano, em entrevista ao canal do 'YouTube' 'The Schmo'.

Superlutas entre campeões em breve?

Após nocautear Holloway, em outubro, Topuria manifestou o desejo de encarar Makhachev, sonhando com o título do peso-leve. Por sua vez, o russo, dominante na categoria até 70 kg, sempre que pode, frisa que seu sonho é ser campeão duplo do UFC. Originalmente, o atleta mirou desafiar o líder dos meio-médios, mas desistiu de tal ideia após Belal Muhammad, seu amigo, assumir o trono da divisão. Portanto, Islam cogitou enfrentar Dricus du Plessis no peso-médio (84 kg).