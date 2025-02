Copa da Inglaterra: Liverpool perde do lanterna da 2ª divisão e é eliminado

A zebra resolveu dar as caras na quarta fase da Copa da Inglaterra, neste domingo (9), no Home Park. Com o time reserva, o Liverpool, líder da Premier League, perdeu por 1 a 0 para o Plymouth Argyle, lanterna da segunda divisão do Inglês, e foi eliminado da competição.

O único gol da partida saiu aos 7min da etapa final, de pênalti, com Ryan Hardie levando a melhor sobre Kelleher na cobrança. Os Reds tentaram reagir, até pressionaram no fim do segundo tempo, mas pararam em grande atuação do goleiro Hazard.

O técnico Arne Slot resolveu mandar a campo um time formado por reservas e jogadores mais jovens, e se deu mal. Líder da Premier League e da primeira fase da Champions League e finalista da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool jogou mal e foi surpreendido pelo atual lanterna da segunda divisão.

O Plymouth não vencia o Liverpool desde 1956 e já havia eliminado um time da Premier League na fase anterior, ao bater o Brentford por 1 a 0, fora de casa. Com o resultado, a equipe da Segundona avança para as oitavas de final da FA Cup — o adversário será definido em sorteio.

Liverpool e Plymouth voltam a campo na próxima quarta-feira (12). Os Reds visitam o Everton, às 16h30 (de Brasília), no Goodison Park, em jogo atrasado da 15ª rodada da Premier League. Já o Plymouth volta ao Home Park e entra em campo logo depois, às 16h45, para encarar o Millwall, pela 32ª rodada da Championship.

Como foi o jogo

A estratégia do Plymouth de amarrar o jogo e montar uma 'barreira verde' em sua defesa deu resultado. Tanto é que o Liverpool —que perdeu o capitão Joe Gomez machucado logo aos 10 minutos de jogo — deu a sua primeira finalização em direção ao gol apenas aos 35 minutos, com McConnell finalizando da meia-lua e obrigando boa defesa de Hazard. O time da casa, inclusive, foi bastante aplaudido com o apito final do primeiro tempo.

Se a torcida já estava satisfeita com o empate, os aficionados foram à loucura quando, já na etapa final, o árbitro marcou pênalti após Gyabi levantar a bola na área para tentar uma bicicleta e a bola explodir na mão de Elliott. Ryan Hardie cobrou bem e abriu o placar aos 7min. O Liverpool não tinha outra alternativa a não ser partir para o ataque. Tentou, especialmente com o chuveirinho, mas não conseguiu furar o bloqueio verde do Plymouth mesmo com nove minutos de acréscimos na etapa final.

Gols e lances importantes

Defendeu! Aos 35', McConnell finalizou de fora da área e obrigou o goleiro Hazard a fazer boa defesa para impedir o gol.

Uhhh! Logo aos 3' da etapa final, Wright carregou pela esquerda, puxou para o meio e finaliza. A bola desviou em Endo e passou bem perto do gol de Kelleher.

Pênalti ! Gyabi levantou a bola na área para tentar uma bicicleta, a bola explodiu na mão de Elliott e o juiz apontou a marca da cal.

1 x 0 (Plymouth). Hardie cobrou pênalti de um lado, Kelleher pulou para o outro, e o time da casa abriu o placar no Home Park aos 7min.

Defendeu! Aos 49', Jota pegou um lindo chute, que tinha direção à gaveta. Hazard fez uma linda defesa e impediu o empate.

Milagre! Jogada ensaiada do Liverpool. Darwin Nuñez cabeceou e Hazard fez milagre aos 54'.

Zagueirão perde o dente

O zagueiro Nikola Katic, do Plymouth Argyle, levou uma cotovelada do próprio companheiro, Randell, e perdeu o dente com apenas 15 minutos de jogo.

O dente faltando na boca do jogador ficou claramente perceptível nas imagens enquanto o jogador era atendido pela equipe médica (veja abaixo). O lance divertiu até mesmo o técnico do Playmouth, que foi mostrado rindo no banco de reservas logo após o lance.

FICHA TÉCNICA

PLYMOUTH ARGYLE 1 X 0 LIVERPOOL

Data: 9 de fevereiro de 2025 (domingo)

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Home Park Stadium, em Plymouth (ING)

Árbitro: Sam Barrott

Cartões amarelos: Nyoni e Mabaya (Liverpool), Bundu, Sorinola, Hazard e Taloverov (Plymouth)

Gol: Ryan Hardie (pênalti), aos 7' do segundo tempo

Plymouth Argyle: Hazard; Talovierov, Katic e Pluguezelo (Palsson); Sorinola, Randell (Tijani), Gyabi e Puchacz; Bundu (Davy) e Wright; Hardie (Obafemi). Técnico: Miron Muslic

Liverpool: Kelleher; Gomez (Mabaya) (Darwin Nuñez), Endo, Quansah e Tsimikas; Nyoni (Kone-Doherty), McConnell; Chiesa, Elliot e Luis Díaz; Jota. Técnico: Arne Slot