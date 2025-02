Piqué diz que admira elenco do Barcelona, mas pede "títulos grandes"

Em entrevista para o jornal espanhol Marca, o zagueiro Gerard Piqué falou sobre o Barcelona, equipe que foi ídolo e defendeu entre 2008 e 2023. Durante as perguntas, o ex-jogador citou que ainda acompanha o clube catalão e que admira o elenco, porém cobrou títulos para qualificar algum jogador como ídolo.

"Eu gosto muito desse elenco do Barcelona. Todo mundo é comprometido e os torcedores os amam. Fica mais fácil (gostar do time) ainda pelo fato de vários jogadores terem vindo de La Masia. Eles têm muita vontade e talento, por isso fico na esperança deles ganharem títulos", disse o ex-atleta.

Porém, mesmo admirando o elenco, Piqué foi claro quando perguntado se algum dos jogadores atuais entraria no seu Barcelona ideal da história. "Poucos jogadores atuais estariam lá... Quando eu jogava, havia ótimos jogadores. É uma pena não colocar Lamine Yamal, Pau Cubarsí ou Raphinha, mas é evidente que, na minha época, nós tínhamos bons jogadores. Estou falando de Messi, Puyol, Villa, Henry, Eto'o...".

Apesar disso, Piqué explicou o motivo de não colocar jogadores atuais em seu time ideal do Barcelona. "O meu Barça foi um dos melhores da história do futebol. Ganhamos um triplete, um sextete... Sei que quem está lá pode ganhar tudo isso, por conta do talento e da vontade, mas ainda faltam títulos grandes", concluiu o ex-atleta.

Na equipe catalã, o ex-jogador somou 616 jogos e se aposentou como o quinto jogador que mais atuou no Barça. Além disso, Piqué ainda conquistou tudo na Catalunha: nove Campeonatos Espanhóis, sete Copas do Rei, seis Super Copas da Espanha, três Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes e três Recopas Europeias.