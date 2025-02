Patrick de Paula lamenta derrota do Botafogo: "Hoje não foi um dia que a gente queria"

Após três vitórias seguidas no Campeonato Carioca, o Botafogo voltou a perder no torneio. Neste domingo, o Glorioso poupou o time titular e foi derrotado pelo Madureira por 2 a 0, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela nona rodada. O volante Patrick de Paula analisou o jogo e já projetou o próximo compromisso.

"Infelizmente a gente perdeu. Não foi o resultado que a gente queria, mas a gente está sempre juntos. É um grupo que trabalha, de caráter, que está sempre à disposição, independentemente de qualquer coisa. Hoje não foi um dia que a gente queria. A gente criou, teve chances, buscamos, propusemos o jogo, é isso que o Botafogo faz, mas não concretizamos em gol. Agora é descansar, esquecer o dia de hoje, porque quarta-feira tem um clássico pela frente. Então a gente vai buscar a vitória, o Botafogo entra em todos os jogos para isso", afirmou ao Premiere.

"Como falei, a gente trabalha e se dedica todos os dias, como hoje também nos dedicamos, a gente correu e se dedicou. Começo de temporada, a gente tem de trabalhar para estar na nossa melhor performance, no nosso melhor nível. Agora é descansar, porque quarta-feira tem clássico. Virar a chave, esquecer o dia de hoje, já passou e agora é trabalhar para poder fazer um bom jogo na quarta-feira e poder sair vitorioso", completou.

Em função da sequência de jogos e também de olho nos próximos compromissos, o técnico Carlos Leiria rodou bem o elenco do Botafogo. O lateral esquerdo Alex Telles, que não atuou na última rodada, foi o único jogador considerado titular que iniciou o jogo contra o Madureira.

O Fogão parou no goleiro Mota, em tarde inspirada, e pagou caro por ter ficado vulnerável aos contra-ataques do Madureira. O Tricolor Suburbano abriu o placar no primeiro tempo em contragolpe e definiu o jogo, na reta final da partida, também em descida em velocidade.

Com 12 pontos em oito jogos, o Botafogo está na quarta colocação e com a posição ameaçada na rodada. A equipe volta a campo nesta quarta-feira para pagar o jogo atrasado da sétima rodada e enfrenta o Flamengo, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.