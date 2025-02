Palmeiras joga em Brasília disposto a se recuperar de empate frustrante no dérbi

O Palmeiras tem mais um compromisso no Paulistão para se reabilitar do frustrante empate com o Corinthians no primeiro dérbi da temporada. O adversário deste domingo é o Água Santa, que vendeu o mando da partida para Brasília. A bola rola às 18h30 no Mané Garrincha.

O desafio do Palmeiras, muito irregular neste início de ano, é ser menos instável e mais constante. A equipe tem alternado bons e maus momentos e não consegue ser uma formação confiável até o momento. Diante do Corinthians, falhou nas finalizações, perdeu pênalti com Estêvão e Richard Ríos foi protagonista de um erro tolo na saída de bola que resultou no gol de empate do rival.

Um desafio pessoal para Abel Ferreira é ajudar os atletas a serem estáveis e fortes mentalmente. "Tenho me empenhado muito a estudar o lado emocional do jogo. São 11 jogadores e cada um deles é um mundo. A ideia é que cada um esteja na mesma sintonia, alinhados, na mesma frequência", disse o técnico.

Sem Rony, que está desde dezembro na lista de negociáveis, e Flaco López, tirado até do banco de reservas por opção do treinador, o português tem sentido falta de um camisa 9 decisivo, mas a falta dessa figura não é o único problema. O time, sob seu comando, tem grande volume de jogo, mas produz pouco.

A partida contra o Água Santa será a segunda na história em que o Palmeiras atuará em outro estado em jogo do Paulistão. A única até hoje foi em 2021, no empate por 1 a 1 com o São Bento, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

O Palmeiras briga com a Ponte Preta pela vice-liderança do Grupo D. No momento, é o segundo colocado, com os mesmos 12 pontos do time campineiro - está à frente por causa dos critérios de desempate. O líder São Bernardo já abriu quatro pontos de vantagem.

"Será um jogo muito importante para a gente, para subir um pouquinho na tabela ali e tentar buscar o São Bernardo, que está muito bem na competição. Vamos em busca dos três pontos e de fazer um grande jogo", disse o jovem meio-campista Figueiredo, que ganhou seus primeiros minutos em um clássico.

É provável que, após dois jogos seguidos com a formação que considera a titular, Abel volte a rodar o elenco e dê oportunidade para os reservas. Figueiredo pode ser um dos atletas a ganhar minutos em campo.

O Água Santa é o lanterna de sua chave, o Grupo C. Tem apenas quatro pontos e levou 4 a 0 do Guarani na última rodada.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA X PALMEIRAS

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Diogo Batista, Fábio Sanches, Robles e Renan Castro; Villian, Netinho e Luan Dias; Neilton, Davi Gomes e Ademílson. Técnico: Pintado.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Maurício. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO: João Vitor Gobi.

HORÁRIO: 18h30.

LOCAL: Estádio Mané Garrincha, em Brasília.