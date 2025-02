Palmeiras cede empate ao Água Santa e sai da zona de classificação às quartas do Paulistão

Neste domingo, em confronto válido pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Palmeiras visitou o Água Santa no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, empatou por 1 a 1 e saiu da zona de classificação à próxima fase da competição. Flaco López foi quem marcou para o Verdão, enquanto Willen Mota igualou para os mandantes.

Com o resultado, o Alviverde chegou aos 13 pontos, agora na terceira colocação do Grupo D, e saiu da zona que garante o acesso às quartas de final do Estadual. No momento, o Verdão se encontra com dois pontos a menos que a Ponte Preta, vice-líder da chave. Já o Água Santa alcançou cinco somados, ainda na quarta e última posição do Grupo C.

O Palmeiras volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando visita a Inter de Limeira, no Limeirão. Na quarta, o Água Santa recebe a Portuguesa, na Arena Inamar. Ambos os duelos serão válidos pela nona rodada do Paulistão.

O jogo

O placar foi inaugurado pelo Palmeiras logo aos três minutos do primeiro tempo. Ao aproveitar bola mal recuada pela defesa do Água Santa, Flaco López se antecipou ao goleiro Luan Fernandes e arrematou de cobertura para balançar as redes.

Aos 22 minutos da primeira etapa, o Palmeiras quase ampliou a diferença. Em jogada pela direita, Mayke limpou dois defensores adversários e encontrou Mauricio. Ao dominar na área, o meia girou, ajeitou para a canhota e finalizou rasteiro, mas o chute foi defendido pelo goleiro.

O Água Santa quase deixou tudo igual no placar aos 34 minutos da primeira etapa. Após dominar pela ponta esquerda, Davi Gomes cortou para a perna direta e conclui forte, mas Weverton espalmou. No rebote, a defesa palmeirense afastou o perigo.

Segundo tempo

Aos três minutos do segundo tempo, o Água Santa igualou o resultado. Ao receber passe de Gabriel Silva, Willen Mota aproveitou linha de impedimento mal executada pelo Palmeiras e, cara a cara com Weverton, finalizou no ângulo direito.

O Palmeiras quase voltou a ficar com a vantagem aos 28 minutos da etapa complementar. Em jogada pela esquerda, Facundo Torres ajeitou e arrematou forte, mas a bola passou raspando pela trave direita do Água Santa.

Aos 32 minutos, Willen Mota quase marcou novamente para o Água Santa após receber na entrada da área e concluir alto, buscando o ângulo direito. No entanto, o chute passou por cima.

FICHA TÉCNICA



ÁGUA SANTA 1 X 1 PALMEIRAS

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Data: 9 de fevereiro de 2025 (domingo)



Hora: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: João Vitor Gobi



Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Leandro Matos Feitosa



VAR: Adriano de Assis Miranda

Gols: Flaco López, aos 3? do 1ºT (Palmeiras) / Willen Mota, aos 3? do 2ºT (Água Santa)

Cartões amarelos: Richard Ríos, aos 22? do 2ºT (Palmeiras); Flaco López, aos 24? do 2ºT (Palmeiras) / Wesley, aos 22? do 2ºT (Água Santa); Robles, aos 24? do 2ºT (Água Santa); Davi Gomes, aos 26? do 2ºT (Água Santa); Diogo Batista, aos 50? do 2ºT (Água Santa)/ Ynaiã, aos 52? do 2ºT (Água Santa)

ÁGUA SANTA: Luan Ribeiro; Inayã, Robles, Rafael Vaz e Renan Castro; Wesley (Fábio Sanches), Ramon e Mike (Diogo Batista); Davi Gomes, Gabriel Silva (Villian) e Willen Mota (Ademilson)



Técnico: Pintado

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Naves e Murilo; Mayke (Estêvão), Aníbal Moreno (Facundo Torres), Fabinho (Richard Ríos), Allan (Raphael Veiga) e Vanderlan; Maurício (Rony) e Flaco López



Técnico: Abel Ferreira