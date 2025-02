Palmeiras ataca mal, empata com Água Santa em jogo com aplausos a Rony e fica fora do G-2

O Palmeiras entrou em campo com um time alternativo neste domingo, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, palco da partida da oitava rodada do Paulistão porque o adversário Água Santa vendeu o mando, e não saiu de um empate por 1 a 1 frente a pouco mais de 9 mil torcedores. O jogo marcou o retorno de Rony, que saiu do banco de reservas aplaudido pela torcida para fazer seu primeiro jogo da temporada após quase ser negociado e se negar a deixar o clube.

Com o empate, o time comandado por Abel Ferreira fica fora da zona de classificação às quartas de final do Paulistão, em terceiro lugar do Grupo D, com 13 pontos contra 15 da Ponte Preta e 16 do São Bernardo. Pior time do campeonato, o Água Santa continua em quarto no Grupo C, com cinco.

O primeiro tempo apresentou um Flaco López muito participativo, com boa movimentação e cheio de vontade, algo que demonstrou ainda nos primeiros dois minutos de jogo, pois foi a essa altura que tirou o zero do placar, ao aproveitar um erro na saída de bola e tocar por cima do goleiro Luan para marcar. O argentino teve, ainda, outras oportunidades ao longo da etapa inicial, inclusive dois lances em que parou em defesas de Luan.

Apesar da disposição do atacante, de forma geral, o Palmeiras teve uma atuação bastante burocrática. Até manteve a intensidade nos primeiros momentos depois de conseguir a vantagem no placar, mas diminuiu o ritmo e fez apenas algumas investidas pontuais, as principais delas protagonizadas por Flaco. Weverton fez apenas uma defesa difícil, em finalização de Davi Gomes, e mal trabalhou nos minutos restantes.

O goleiro palmeirense foi acionado novamente aos dois minutos do segundo tempo e acabou superado, após falha crucial da defesa, que organizou mal a linha de impedimento e deixou Willem receber livre, dentro da área, para colocar na rede, após passe de Gabriel Silva. Segundos depois de sofrer o empate, os palmeirenses já estavam na área adversária para tentar reconstruir a vantagem, cenário que se estendeu e virou pressão, à qual o Água Santa resistiu bravamente, com ajuda de erros do ataque.

Sem paciência, a torcida alviverde começou a pedir a entrada de Estêvão ainda aos 10 minutos, anseio atendido por Abel Ferreira, que colocou o jovem astro em campo no lugar de Mayke. Na mesma leva, Richard Ríos substituiu Fabinho no meio de campo.

A partida ganhou ares de nervosismo depois de um lance em que o Palmeiras pediu pênalti cometido por Rafael Vaz e o árbitro mandou o jogo seguir, após revisão do VAR. Na sequência, foram distribuídos cinco cartões amarelos em cerca de cinco minutos, três para o Água Santa e dois para o Palmeiras. Dentro deste período, Ríos se desentendeu com Wesley Dias e Robles gritou com Estêvão, caído no chão, gerando um princípio de confusão.

Não demorou para que Abel Ferreira também fosse advertido com amarelo e acrescentasse mais um cartão à sua coleção. A nova advertência deixa ele suspenso da partida de quinta-feira, contra a Inter de Limeira, pela nona rodada.

O time da capital paulista conseguiu se reorganizar mentalmente e não se deixou levar pela irritação. Continuou dominando a partida e deu poucas chances para o Água Santa. Entre erros e acertos perto da área, teve boas chances com Estêvão e Facundo Torres.

Mais perto do final da partida, Rony entrou no lugar de Maurício e fez sua primeira partida em 2025, após ser objeto de algumas negociações e se negar a deixar o clube. Vibrante, o atacante levou perigo em chute de fora da área defendido pelo goleiro Luan, no que foi a melhor chance alviverde de ganhar a partida.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 1 X 1 PALMEIRAS

ÁGUA SANTA - Luan; Ynaiã, Robles, Rafael Vaz e Renan Castro; Wesley Dias (Fábio Sanches), Ramon e Mike (Diogo Batista); Gabriel Silva (Villian), Willen (Ademilson) e Davi Gomes. Técnico: Pintado.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan; Aníbal Moreno (Raphael Veiga), Fabinho (Richard Ríos) e Maurício (Rony); Mayke (Estêvão), Flaco López e Allan (Facundo Torres). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Flaco López, aos dois minutos do primeiro tempo; Willen, aos dois do segundo.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

CARTÕES AMARELOS - Wesley Dias, Davi Gomes, Ynaiã e Robles (Água Santa); Richard Ríos, Flaco López e Abel Ferreira (Palmeiras).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Mané Garrincha, em Brasília (DF).