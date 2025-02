Com Neymar apagado, Brazão garante empate do Santos com Novorizontino

No primeiro jogo de Neymar como titular no retorno ao Santos, a equipe da Vila empatou em 0 a 0 com o Novorizontino. A partida no interior de São Paulo neste domingo (9) foi válida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

Sem muitas emoções, o primeiro tempo quase teve um golaço de voleio como ponto alto. Pablo Dyego, do Novorizontino, dominou no peito e finalizou com muito estilo, mas Brazão fez linda defesa para garantir a igualdade durante o intervalo.

Gabriel Brazão foi o grande destaque do segundo tempo, fazendo pelo menos três defesas importantes. O Santos até equilibrou a partida, mas só garantiu o empate graças à atuação inspirada do goleiro.

O Novorizontino agora soma 11 pontos, e é vice-líder do Grupo C. O São Paulo lidera a chave com 13 pontos.

Com o resultado, o Santos chega a nove pontos e deixa a zona de classificação para as quartas de final, na terceira colocação do Grupo B. O Guarani lidera a chave com 10 pontos, seguido pela Portuguesa, que também tem nove, mas leva vantagem no número de gols marcados (11 a 10).

O Novorizontino visita o Guarani na nona rodada do Paulistão. As equipes entram em campo na próxima quinta-feira (13), às 19h30 (de Brasília).

Já o Santos tem clássico com o Corinthians pela frente. Os times se enfrentam na próxima quarta (12), às 21h35 (de Brasília).

Como foi o jogo

O Novorizontino foi muito superior no início da partida, mas faltou eficiência. Depois de uma pressão nos primeiros minutos, os donos da casa recuaram e apostaram nos contra-ataques. A estratégia funcionou bem, impondo dificuldades ao Santos e proporcionando boas ocasiões para a equipe do interior paulista. Na primeira etapa, foram 11 finalizações dos anfitriões e apenas três do Peixe.

O Santos equilibrou as ações no segundo tempo, mas o Novorizontino seguiu mais perigoso. Em um duelo de baixa intensidade, devido ao calor, a equipe da Vila até criou algumas ocasiões, mas os donos da casa foram mais perigosos quando atacaram, parando em boas defesas de Brazão ou em finalizações ruins.

E o Neymar?

Neymar em ação durante Novorizontino x Santos, jogo do Paulistão Imagem: Pedro Zacchi/Ag Paulistão

O camisa 10 do Santos foi bem marcado durante todo o jogo, recebendo combate sempre que tocava na bola - às vezes com falta. No primeiro tempo, Neymar deu bom passe para Lira, que levou perigo.

Na segunda etapa, ainda muito caçado, o capitão santista iniciou outro bom lance, que terminou com boa finalização de João Schmidt. O craque do Peixe foi substituído por Gabriel Bontempo aos 29 minutos.

Gols e principais lances

Brazão encaixou! No segundo minuto de jogo, Dantas ficou com a sobra após cruzamento, e bateu forte da entrada da área. A bola desviou, mas o goleiro santista conseguiu fazer a defesa.

Bateu mal! Aos 16', Pituca recebeu com muita liberdade. Ele avançou, invadiu a área, mas finalizou fraco, em cima do goleiro, que segurou a bola em dois tempos e evitou o rebote.

Quase um gol antológico! Aos 26', Pablo Dyego recebeu um passe em elevação na meia-lua, de costas para a meta. Ele ajeitou a bola para cima com o peito, virou o corpo e acertou um voleio acrobático. A finalização foi forte e bem direcionada, mas Brazão saltou e espalmou para escanteio.

Na rede pelo lado de fora! Aos 36', Vinícius Lira recebeu pela esquerda com liberdade e avançou até entrar na área e ficar cara a cara com o goleiro. Ele finalizou com uma cavadinha, e a bola balançou a rede pelo lado de fora.

Brazão! Aos 2' do segundo tempo, Robson teve liberdade pelo meio e carregou até a entrada da área. Ele bateu forte e obrigou Brazão a rebater.

Airton! Aos 13', Neymar deu bom passe para Guilherme, que foi à linha de fundo e cruzou rasteiro, para trás. João Schmidt chegou batendo de primeira, mas o goleiro do Novorizontino espalmou.

Não chegou! Aos 18', Guilherme fez boa jogada individual pela esquerda, deixou dois marcadores para trás e bateu cruzado. Léo Godoy se esticou todo, mas não conseguiu completar para as redes.

Brazão brilhou! Aos 25', Pablo Dyego recebeu na direita, cortou para dentro e bateu colocado, no canto. O goleiro santista se esticou todo para fazer uma intervenção importante.

Brazão duas vezes! Aos 33', Matheus Frizzo bateu falta da intermediária, a barreira abriu, e o goleiro santista caiu no canto para defender. No rebote, Jean chegou para finalizar e parou em outra grande intervenção do arqueiro.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 X 0 SANTOS

Data e horário: 9 de fevereiro (sábado), às 16h (de Brasília)

Competição: Campeonato Paulista - 8ª rodada

Local: Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Daniel Luis Marques e Fabrini Bevilaqua Costa

Cartões amarelos: Zé Ivaldo, Basso (SAN)

Novorizontino: Airton Michellon; Dantas, Rafael Donato e Patrick; Waguininho, Jean Irmer, Luís Oyama (Willian Farias), Fábio Matheus (Airton Moisés) e Patrick Brey (Matheus Frizzo); Pablo Dyego (Rodrigo Soares) e Robson (Nathan Fogaça). Técnico: Eduardo Baptista.

Santos: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Gil (João Basso), Zé Ivaldo e Vinicius Lira; Rincón (Thaciano) e Diego Pituca; Neymar (Gabriel Bontempo), Soteldo (João Schmidt), Guilherme e Tiquinho Soares (Luca Meirelles). Técnico: Pedro Caixinha.