Neymar será titular do Santos contra o Novorizontino pelo Paulistão; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o Novorizontino, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Pela primeira vez desde o retorno, Neymar será titular.

O meia-atacante assume o posto de Gabriel Bontempo, que fica no banco de reservas. O ídolo alvinegro estreou no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP. Na ocasião, jogou por pouco mais de 50 minutos e agradou a comissão técnica.

Na zaga, Gil foi o escolhido para a vaga de Luan Peres, poupado por uma tendinopatia na região posterior da coxa direita. Já na lateral esquerda, Vinicius Lira entra no lugar de Escobar, fora pelo acúmulo de amarelos.

Assim, o Peixe terá: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Gil e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.

PEIXÃO ESCALADO COM O MEU 10 DE TITULAR! ? pic.twitter.com/TkW6ObIcgh ? Santos FC (@SantosFC) February 9, 2025

Do outro lado, o técnico Eduardo Baptista montou o Novorizontino com: Airton Michellon; Rafael Donato, Dantas e Patrick; Jean Irmer, Luís Oyama, Fábio Matheus, Robson e Waguinho; Pablo Dyego e Patrick Brey.

O duelo está marcado para as 16h (de Brasília) no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).