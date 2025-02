Neymar real dos últimos anos é o que jogou hoje, dispara Vitão

Um pouco abaixo do imaginário do que todos esperam, o Neymar real dos últimos cinco anos é o que jogou hoje no empate sem gols do Santos pelo Paulistão, disparou Vitor Guedes, o Vitão, na edição do Fim de Papo deste domingo (9).

O segundo jogo, depois de uma identidade grande, jogou no meio de semana, apanhou. É que a expectativa das pessoas que eu acho que está irreal. Estão esperando um Neymar imaginário. O Neymar real dos últimos cinco anos é o que jogou hoje.

Vitão

Em seu primeiro jogo como titular do Santos, Neymar teve atuação fraca no empate com o Novorizontino deste domingo, fora de casa. Muito bem marcado, o camisa 10 santista conseguiu poucos lances de efeito, e foi substituído no 2º tempo.

A atuação de hoje foi nota quatro, para ser bonzinho. Desse um drible que ele deu, tentou oito para conseguir um. Essas faltas que ele sofreu, foi tudo falta no meio do campo, não foi falta perigosa. Não conseguiu dar o andamento em nada.

É uma atuação muito, muito discreta. Seria discreta para qualquer jogador, com expectativa normal. Com o Neymar, que a gente tem um holofote, espera algo diferente, foi mais discreto ainda. Então, é uma atuação muito ruim, mas não acho que está fora do esperado.

Vitão

