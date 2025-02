Neymar faz 1º jogo como titular, mas Santos só empata com Novorizontino pelo Paulista

No primeiro jogo de Neymar como titular, o Santos ficou apenas no empate de 0 a 0 com o Novorizontino, neste domingo, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Neymar começou jogando pela primeira vez desde seu retorno. O camisa 10 ficou em campo por 74 minutos. O meia-atacante foi muito bem marcado e pouco conseguiu produzir. O astro até tentou buscar a bola no campo de defesa com mais frequência para lançar os companheiros, mas não surtiu efeito.

Com o resultado, o Peixe segue sem engrenar e fora da zona de classificação para a próxima fase do Estadual. O time aparece na terceira colocação do Grupo B, com nove pontos, assim como a vice-líder Portuguesa. O Guarani está na ponta, com 10.

O Tigre, por sua vez, está em segundo do Grupo C, com 11 pontos, dois a menos que o líder São Paulo. Noroeste, com sete, e Água Santa, com quatro, completam a chave.

O Santos volta a campo na quarta-feira, quando visita o Corinthians, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 21h35 (de Brasília). O Novorizontino encara o Guarani na quinta-feira, às 19h30, em Campinas (SP).

O jogo

Os mandantes começaram a partida tentando pressionar. Com dois minutos, Dantas aproveitou a sobra após cobrança de escanteio e bateu firme para a defesa de Brazão. Na sequência, Robson foi lançado na direita e soltou uma bomba na rede pelo lado de fora.

Aos poucos, o Santos foi tentando entrar na partida, mas teve dificuldades para criar jogadas, especialmente pela forte marcação em Neymar.

A primeira chegada perigosa dos visitantes saiu aos 16. Diego Pituca recebeu ótimo passe, invadiu a área sozinho e, cara a cara com Airton, chutou em cima do goleiro.

Com o relógio marcando 27 minutos, o Novorizontino quase abriu o placar. Pablo Dyego foi acionado pelo alto na meia-lua e emendou um lindo voleio. Brazão voou e fez difícil defesa para evitar o golaço. No lance seguinte, Patrick Brey cruzou e Robson testou nas mãos do arqueiro.

O Peixe, por sua vez, voltou a assustar aos 37. Neymar encontrou bom passe para Vinicius Lira na área. O lateral tentou tocar de cavadinha na saída do goleiro, porém mandou pelo lado.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Novorizontino teve uma boa oportunidade para marcar. Aos três minutos, Robson disparou com muita liberdade pelo meio e finalizou para a defesa de Brazão. No rebote, Wagninho fintou a marcação e bateu para nova intervenção do goleiro.

O Santos respondeu aos 13. Guilherme foi lançado por Neymar na esquerda, dominou e rolou para João Schmidt, que arrematou de primeira. Atento, Airton se esticou para espalmar. Na sequência, Guilherme limpou dois, entrou na área e bateu cruzado. Leo Godoy se atirou, mas chegou atrasado e a bola saiu pela linha de fundo.

Com 33 minutos, foi a vez dos anfitriões tentarem. Matheus Frizzo cobrou falta com veneno e Gabriel Brazão foi buscar no cantinho. No rebote, o goleiro abafou o chute de Irmer.

A partir de então, nada mais aconteceu na partida. O Santos até esboçou uma pressão, contudo errou demais na criação e acabou ficando no empate.

FICHA TÉCNICA



NOVORIZONTINO 0 X 0 SANTOS

Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)



Data: 9 de fevereiro de 2025, domingo



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza



Assistentes: Daniel Luis Marques e Fabrini Bevilaqua Costa



VAR: Vinicius Furlan



Cartões amarelos: Zé Ivaldo, João Basso (Santos)

NOVORIZONTINO: Airton Michellon; Rafael Donato, Dantas e Patrick; Pablo Dyego (Rodrigo Soares), Jean Irmer, Luís Oyama (Willian Farias), Waguinho e Patrick Brey (Matheus Frizzo); Robson (Nathan Fogaça) e Fábio Matheus (Airton Moisés).



Técnico: Eduardo Baptista

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Gil (João Basso) e Vinicius Lira; Tomás Rincón (João Schmidt), Diego Pituca e Neymar (Gabriel Bontempo); Soteldo (Thaciano), Guilherme e Tiquinho Soares (Luca Meirelles).



Técnico: Pedro Caixinha