Napoli empata com Udinese e pode ver diferença para a vice-líder Inter diminuir no Italiano

Neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano, o Napoli recebeu a Udinese no Estádio Diego Armando Maradona e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Scott Francis McTominay, enquanto Jurgen Ekkelenkamp deixou tudo igual.

Com o resultado, o Napoli, que chegou a 55 pontos, pode ver a vice-líder Inter, que apresenta 51 somados, diminuir a diferença. Isso porque o adversário ainda entra em campo nesta segunda-feira. Do outro lado, a Udinese seguiu na décima colocação, agora com 30 pontos.

O Napoli retorna aos gramados no próximo sábado, contra a Lazio, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. A partida acontece às 14h (de Brasília), no Stadio Olimpico. No mesmo dia e rodada, a Udinese recebe o Empoli no Bluenergy Stadium. A bola rola às 11h.

Os gols

Aos 36 minutos do primeiro tempo, Scott Francis McTominay, do Napoli, desviou para o fundo das redes o escanteio batido por Matteo Politano.

Já aos 40, Jurgen Ekkelenkamp recebeu de Karlström e não perdoou, empatando o duelo.