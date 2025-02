Na estreia de Rashford, Aston Villa vence Tottenham pela Copa da Inglaterra

Neste domingo, o Aston Villa bateu o Tottenham por 2 a 1 no Villa Park. Jacob Ramsey e Morgan Rogers marcaram os gols que garantiram os donos da casa nas oitavas de final da Copa da Inglaterra, enquanto Mathys Tel marcou para os Spurs. O duelo também marcou a estreia de Marcus Rashford com a camisa do Aston Villa.

O Aston Villa conhece seu adversário nas oitavas de final da Copa da Inglaterra nesta segunda, após sorteio. A equipe volta a campo neste sábado, às 12h (de Brasília), quando recebe o Ipswich Town, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Por sua vez, o Tottenham atua no próximo domingo, às 13h30, contra o Manchester United, em casa, também pela liga nacional.

O jogo

Em um primeiro tempo muito equilibrado, o Aston Villa abriu o placar cedo. Com um minuto de jogo, o time da casa aproveitou o erro na saída de bola do Tottenham e Morgan Rogers tocou para Jacob Ramsey bater cruzado para abrir o placar. O 1 a 0 só se manteve no marcador por conta das grandes atuações de Emiliano Martínez e Antonín Kinský, goleiros de ambos os times.

O equilíbrio se manteve na segunda etapa, porém o Tottenham não capitalizou suas chances e, em um contra-ataque, viu o Aston Villa aumentar sua vantagem. Aos 29 minutos, Malen cruzou e, após bate-rebate na área, Morgan Rogers finalizou e ampliou a vantagem no Villa Park. Aos 46, o Spurs conseguiu voltar para o jogo com um gol inesperado: após cruzamento de Kulusevski, Mathys Tel apareceu livre na área para diminuir o placar.

Apesar de marcar nos acréscimos, o Tottenham não conseguiu o segundo gol e parou em um Emiliano Martínez decisivo nos momentos finais, com duas defesas importantes.