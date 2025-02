De Messi a Trump: veja famosos que marcaram presença no Super Bowl

O astro do futebol mundial Lionel Messi está presente no Super Bowl LIX, no Caesars Superdome, em Nova Orleans. Ele está junto de seus companheiros de Inter Miami, Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets.

Neste sábado, Messi e companhia golearam o Olimpia, de Honduras, por 5 a 0. O argentino abriu o placar após passe de Suárez, enquanto o camisa 9 marcou o quarto tento da partida.

Além dos jogadores do clube americano, o atual Bola de Ouro, Rodri também está presente no estádio. Em entrevista à Sky Sports, o volante do Manchester City destacou sua admiração pelo futebol americano.

"Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui e poder vivenciar essa experiência. É um esporte que tentamos acompanhar na Europa, e eu, especialmente, já sigo e admiro há um tempo. É um evento impressionante e que admiro muito", afirmou o espanhol.

Fora do esporte, personalidades como Donald Trump, Taylor Swift e Jay-Z foram vistos no Caesars Superdome.

Donald Trump, presidente dos EUA, durante final do Super Bowl Imagem: Bob Kupbens/Icon Sportswire via Getty Images

O Super Bowl marca a grande final da temporada de 2024-25 da NFL, e será disputado por Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. O show do intervalo terá presença de Kendrick Lamar.