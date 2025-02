Matheus Nascimento está de saída do Botafogo

Revelado pelo Botafogo e uma das principais promessas do clube nos últimos anos, Matheus Nascimento está a caminho do futebol dos Estados Unidos. Segundo o Canal do TF, o jogador de 20 anos vai ser emprestado ao Los Angeles Galaxy.

Matheus Nascimento estreou no time principal do Botafogo em 2020, quando tinha apenas 16 anos. No ano seguinte, ele se dividiu entre o sub-20 e o profissional do Fogão.

A melhor temporada dele no grupo principal foi em 2022, quando fez sete gols e distribuiu uma assistência em 37 jogos. O centroavante, contudo, oscilou nos anos seguintes e atuou até pelo time sub-23 em 2024.

Matheus Nascimento ganhou chances neste começo de 2025, quando o Botafogo utilizou um time alternativo no início do Campeonato Carioca. Ele marcou um gol e deu uma assistência em cinco jogos.

Ao todo, Matheus Nascimento soma 96 jogos e 12 gols pelo Botafogo. Agora, ele vai continuar a carreira nos Estados Unidos.