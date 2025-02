Gramado 'duro' do Maracanã irrita Flamengo e Fluminense: 'uma briga eterna'

O gramado do Maracanã desagradou tanto o Flamengo quanto o Fluminense. Após empate sem gols no clássico pelo Campeonato Carioca, técnicos e jogadores de ambas as equipes reclamaram do campo "duro". O campo passou por manutenção durante o mês de janeiro.

O que eles falaram

Flamengo

O gramado? É uma briga eterna, mas temos que pensar nos jogadores, fazer esforços e se custar mais caro, temos que fazer o investimento. Se tiver que trocar o gramado, tem que fazer o investimento alto. Filipe Luís, técnico rubro-negro

O campo vai prejudicar as duas equipes. [...] Está bastante duro aqui. A sola do pé dói, a coluna. Mas é o que temos e vamos tentar dar o nosso melhor. Não podemos dar desculpa de campo. Esperamos retribuir com um bom jogo e gols. Léo Pereira, zagueiro do Fla

Fluminense

O gramado está muito duro. Todos os jogadores, de um modo geral, estão reclamando de estar muito duro. O pessoal que cuida explicou que no início da temporada é colocada uma resina, que faz com que os primeiros jogos sejam difíceis em termos de piso. Todo mundo saiu reclamando um pouco. Mano Menezes, técnico do Flu

O campo está muito duro, todo mundo, dos dois times, saiu falando. A bola fica viva, a bola não é das melhores, e deixa o jogo difícil de se jogar. Acabou que o Thiago Silva sentiu as dores na sola do pé por conta do campo. É difícil. A gente vem falando há algum tempo isso. Tem que ver quem é o responsável para tomar alguma atitude para mudar isso. A gente é cobrado todos os dias para apresentar o melhor futebol, qualidade por todo o investimento que é feito, mas fica difícil assim. Isso atrapalha muito. Tem que ver o que precisa ser feito para mudar. Guga, lateral do Tricolor

O Flamengo volta ao Maracanã nesta quarta-feira (12) para o clássico contra o Botafogo. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília) e é válida pela sétima rodada do Carioca.

O estádio receberá mais duas partidas no próximo fim de semana. O Fla recebe o Vasco no sábado (15), às 16h30 (de Brasília), enquanto o Flu encara o Nova Iguaçu no domingo (16), às 16h (de Brasília).