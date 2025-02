Mano Menezes explica problema físico de Thiago Silva, substituído durante o Fla-FLu

Thiago Silva foi substituído no intervalo do clássico entre Fluminense e Flamengo, neste sábado, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Após o apito final, o técnico Mano Menezes abordou a situação do zagueiro Tricolor.

"Sobre Thiago Silva, ainda não temos (mais informações). O gramado está muito duro. Todos os jogadores, de um modo geral, estão reclamando muito que o gramado está duro. O pessoal que cuida explicou que, no início da temporada, é colocada uma resina e essa resina faz com que os primeiros jogos sejam difíceis em termos de piso. Todo mundo saiu reclamando um pouco. Talvez ele tenha sofrido alguma coisa, acredito, com essa característica, mas com relação ao que pode vir pela frente, aí o nosso departamento médico vai ter de fazer uma avaliação e depois nos posicionar", disse Mano Menezes.

Fim de jogo. Fluminense 0x0 Flamengo. O Tricolor volta a campo no próximo domingo, às 16h, contra o Nova Iguaçu. pic.twitter.com/DSNcWDgued ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 8, 2025

Aos 47 minutos do primeiro tempo, Thiago Silva sentiu dores no calcanhar esquerdo e obrigou Mano Menezes a colocar Freytes em seu lugar. Em 2024, o experiente zagueiro lesionou o calcanhar esquerdo e desfalcou o Fluminense por cerca de um mês.

"Acredito que não seja tão grave. E a gente, até com a experiência da primeira vez, não passou do limite para não agravar, consequentemente não ter um tempo tão grande de recuperação, como foi na outra vez. Mas o mais importante é que Freytes entrou bem, a defesa estava bem posicionada e rendeu bem. Ignácio foi bem, então isso dá uma tranquilidade para quem estiver em campo atuar bem. Acho que isso é o mais importante", acrescentou o treinador.

Thiago Silva, de 40 anos, atuou pela quarta vez na temporada. Ele vinha de uma boa atuação contra o Vasco, clássico no qual fez gol e ajudou o Fluminense a vencer por 2 a 1, em Brasília, na última quarta-feira.

Com o empate diante do Flamengo, o Fluminense continua pressionado no Campeonato Carioca. O Tricolor tem 11 pontos e está na 8ª colocação. Na próxima rodada, a equipe do técnico Mano Menezes enfrenta o Nova Iguaçu, domingo (16/02), às 16h (de Brasília), no Maracanã.