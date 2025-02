Luisa Stefani vence na estreia de duplas e vai às oitavas no WTA 1000 de Doha, no Qatar

Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 27ª do mundo, estreou com vitória, neste domingo, no WTA 1000 de Doha, no Qatar. A paulistana e a norte-americana Peyton Stearns derrotaram a dupla da norte-americana Nicole Melichar com a húngara Timea Babos por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 10-6, em 1h28min.

"Começamos muito bem e jogamos bem os pontos decisivos no primeiro set, que sempre é importante para ficar com momentum e jogar com o placar a nosso favor. No segundo, também tivemos oportunidades no meio do set, mas elas elevaram o nível e foi um jogo mais complicado, especialmente nos nossos games de saque. Conseguimos manter o foco, ser agressivas e impor o nosso jogo desde o primeiro ponto do tiebreak para sair com a vitória", disse Luisa Stefani.

Agora, Luisa e Peyton enfrentam as vencedoras do duelo entre a taiwanesa Hao Chan e a russa Veronika Kudermetova contra a ucraniana Marta Kostyuk e a romena Elena Ruse na próxima fase.

Luisa Stefani é a atual campeã do WTA 1000 de Doha, um dos torneios mais importantes do mundo. No domingo passado, a tenista brasileira foi campeã do WTA 500 de Linz, na Áustria, ao lado de Timea Babos.

"Boa estreia em Doha. Jogo difícil, contra adversárias experientes. Há uma semana, eu estava ganhando o título de Linz com a Babos e nos enfrentamos logo na estreia aqui. Tênis é isso", completou.