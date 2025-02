Jorge Jesus tem razão: Neymar ainda não tem condição de jogo, diz Bodão

Neymar ainda não tem condições ideais de jogo e, por enquanto, seu ex-técnico, Jorge Jesus, tem razão em sua avaliação sobre o atacante, avaliou Marco Antônio Rodrigues, o Bodão, no Fim de Papo do Canal UOL deste domingo (9).

Por enquanto, o Jorge Jesus tem razão, ele está liberado em condições de treino, em condições de jogo não. Cabe a ele com muito esforço, muita vontade, ao técnico perceber essa condição física dele, para ele poder desfrutar um pouco do talento que ele tem. Até agora não foi possível.

Bodão

Neymar teve atuação apagada no empate do Santos por 0 a 0 com o Novorizontino, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, neste domingo. O duelo marcou também o primeiro jogo do astro como titular da equipe da Vila Belmiro.

Bodão ressaltou sua opinião sobre a falta de condição física de Neymar para jogar, especialmente em sua nova posição pelo meio de campo.

Ele não tem condição física para jogar nessa posição. Ele quer jogar no meio-campo, só que ele não marca e não criou nada. Deu alguns passes laterais que para ele é muito fácil, mas nada brilhante. A condição física é fundamental, não adianta. Hoje no futebol profissional, se não tiver inteiro, não joga, pode ser que for. Não tem jeito.

O primeiro jogo, achei ele melhor do que eu esperava. Achei ele fininho, mais leve, jogou 30 minutos. Achei até ele melhor fisicamente. Ele depende da condição física. Tecnicamente, todo mundo sabe que ele é. Hoje vamos dar um desconto do calor. Lá é difícil.

O Neymar teria que jogar mais perto da área, porque ali se limitaria até tentar uma jogada individual, a sofrer falta, ou é uma falta perigosa, ou ele sofre pênalti, ele bate bem na bola, se tiver chance ele pode fazer um gol, mas ali no meio campo como ele jogou, até cheguei a pensar que ali seria melhor pra ele, antes de entrar no time, porque ia fazer passe, ia fazer menos jogadas individuais, mas não.

E no meio do campo, em certo momento, ele quis fazer duelinho, quis sair driblando, vieram quatro e tomaram a bola dele. Não dá pra jogar mais assim, não dá. Tomara que ele melhore fisicamente.

Bodão

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.