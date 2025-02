Jogo do Corinthians hoje (9/2): horário e onde assistir ao vivo

Corinthians e São Bernardo entram em campo hoje (9), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).

O Corinthians lidera o Grupo A, com 19 pontos, e busca consolidar a melhor campanha da competição. Para isso, terá de vencer o São Bernardo, líder do Grupo D, com 16 pontos, e segundo colocado na classificação geral.

O Timão venceu 13 das últimas 15 partidas, mas vem de um empate no clássico diante do Palmeiras. No entanto, o resultado foi, de certa forma, positivo, já que o time de Ramón Díaz atuou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos e ainda viu Hugo defender o pênalti cobrado por Estevão nos acréscimos.

O São Bernardo viu a sequência de três vitórias consecutivas ser encerrada na rodada anterior. Jogando em casa, o Bernô empatou em 1 a 1 com o Novorizontino.

Corinthians x São Bernardo -- Campeonato Paulista