Hulk analisa vitória do Atlético-MG e comenta provocação antes da partida: "Falei que ia fazer dois gols"

Neste domingo, o Atlético-MG bateu o Cruzeiro por 2 a 0, com dois gols de Hulk, em clássico válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O atacante do Galo analisou a vitória e falou de sua provocação antes da partida em direção aos torcedores rival.

"Claro que tranquilidade não vamos ter, pois precisamos ganhar o último jogo ainda para nos classificar. Como já era esperado, antes da partida eu ainda falei que iríamos para a última rodada com oportunidade de se classificar em primeiro. Quando a gente chegou para jogar o Mineiro, estávamos em uma situação difícil, os meninos que ficaram aqui tiveram três empates, fizeram um ótimo trabalho, infelizmente não conseguiram nenhuma vitória, mas nossa equipe sabia o que iria enfrentar, sabíamos também que Deus capacita quando a gente é escolhido. Então somos escolhidos e capacitados por Deus para buscarmos essa classificação", disse

"Não era fácil jogar aqui contra o Cruzeiro, nosso maior rival, com um grande time que tem, um dos que mais investiu esse ano e diante de mais de 60 mil pessoas, não é fácil para nós. Mas a equipe mostrou maturidade, parabenizar toda a nossa equipe técnica que conseguiu fazer uma ótima preleção. O Cuca é um cara muito experiente nesse aspecto, então deixou todo mundo motivado e leve para esse jogo", continuou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Clube Atle?tico Mineiro (@atletico)

"Nós soubemos jogar diante de 60 mil torcedores, mantivemos a cabeça no lugar e fizemos um ótimo trabalho coletivo, e quando fazemos isso bem feito, o individual acaba se destacando. Não só o meu individual pelos gols, mas o Cuello fez um grande jogo hoje, o Lyanco que vem fazendo grandes jogos e o Rubens também. Acho que a vitória é do coletivo pelo excelente trabalho que fizemos", concluiu.

O atacante, por fim, explicou o sinal que fez com os dedos em direção aos torcedores do Cruzeiro presentes no Mineirão antes do jogo.

"Eu profetizei e Deus me abençoou, eu falei que iria fazer dois hoje. A torcida começou a me xingar e pegar no meu pé, e eu falei que iria fazer dois gols hoje. Deus me abençoou. Claro que eu não sabia que iria fazer os dois gols, mas estava muito confiante para esse jogo, Deus abençoou minhas palavras e eu consegui fazer os dois gols que valeram os três pontos, então acho que consegui ler antes do jogo", finalizou.