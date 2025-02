Guarani emite nota de repúdio à arbitragem do Dérbi contra a Ponte Preta

O Guarani publicou uma nota de repúdio às "decisões equivocadas" de Raphael Claus no dérbi contra a Ponte Preta, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O lance que mudou a história da partida aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo. O árbitro marcou pênalti de Lucas Rafael em Jean Dias, que caiu na área. No primeiro instante, Claus apresentou o cartão amarelo ao jogador do Guarani.

Após revisão no VAR, ele manteve a marcação de campo, mas alterou a cor do cartão e expulsou Jean Dias. Na cobrança, a Ponte abriu o placar.

Segundo o Guarani, a decisão de Raphael Claus interferiu "diretamente no resultado da partida". A diretoria do Bugre já mobilizou seu departamento jurídico e vai acionar à Federação Paulista de Futebol (FPF).

Fim de jogo. pic.twitter.com/7NssuOykF5 ? Guarani Futebol Clube (@guaranifc) February 9, 2025

Apesar do resultado negativo, o Guarani lidera o grupo B, com dez pontos. A equipe buscará a reabilitação nesta quinta-feira diante do Novorizontino, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, às 19h30 (de Brasília).

Segue abaixo o comunicado do Guarani:

O Guarani Futebol Clube repudia as decisões equivocadas da arbitragem do Dérbi 209, que interferiram diretamente no resultado da partida.

No lance do primeiro gol da equipe adversária, houve uma sequência de erros inadmissíveis para um árbitro FIFA. Não houve sequer falta no lance em que foi marcado pênalti e, mesmo com o auxílio do VAR, o árbitro manteve equivocadamente a marcação e ainda optou, novamente com grave erro, por expulsar o atleta bugrino.

Diante deste cenário, a Diretoria do Guarani Futebol Clube já acionou seu departamento jurídico para tomar todas as providências necessárias junto à Federação Paulista de Futebol.