Giro Estadual: Com gol nos acréscimos, Atlético-GO vence Goiás no Clássico do Equilíbrio

O primeiro Clássico do Equilíbrio de 2025 tem dono: o Atlético-GO. A equipe venceu o Goiás por 2 a 1 neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Goiano, no Estádio Hailé Pinheiro. Os gols do triunfo foram marcados por William Pottker e Alejo Cruz, enquanto Juninho balançou as redes para o Esmeraldino.

Com o resultado, o Dragão chegou aos 13 pontos e assumiu a quarta posição do Estadual. Já o Goiás é o sétimo lugar, com 10 unidades.

O Atlético-GO volta a campo nesta quarta-feira, contra o Ouvidorense, pela próxima rodada do Estadual. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. No mesmo dia, o Goiás enfrenta o União Rondonópolis, no Estádio Engenheiro Luthero Lopes, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde, às 20h.

É NOSSO! VENCEMOS NA SERRINHA MAIS UMA VEZ!!! Com gols de William Pottker e Alejo Cruz, o Dragão venceu o Goiás por 2 a 1. VAMOS POR MUITO MUITO MAIS! CONFIA! ????? #DragãoPeloTetra pic.twitter.com/nvF1oxcRcD ? Atlético Goianiense (@ACGOficial) February 9, 2025

O jogo

Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, William Pottker pegou sobra na entrada da área e mandou uma bomba de perna esquerda para inaugurar o placar.

Já aos 31 da etapa complementar, o lateral esquerdo Guilherme Romão afastou errado a bola e ela caiu no pé de Juninho, que arrematou para o gol, empatando a partida.

O Dragão chegou ao gol da vitória aos 46 minutos. Janderson recebeu pelo lado esquerdo e cruzou para a pequena área. A bola sobrou para Alejo Cruz, que chutou para o fundo das redes.

Veja os demais resultados do Goiano

Crac 2 x 0 Goianésia



Anápolis 1 x 0 Aparecidense

Avaí assume liderança do Catarinense

O Avaí venceu o Marcílio Dias por 3 a 0, pela oitava rodada do Estadual, neste domingo, na Ressacada. Hygor (duas vezes) e Rigley balançaram as redes para a equipe da casa. O Leão da Ilha figura na liderança, com 15 pontos, dois na frente do Criciúma, que ainda joga nesta rodada. Já o Marcílio Dias caiu para a décima posição, com sete unidades.

Veja os demais resultados do Catarinense

Chapecoense 1 x 1 Santa Catarina



Concórdia 1 x 0 Hercílio Luz