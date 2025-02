Gigante brasileiro, Xicão estreia no UFC com nocaute relâmpago em 35 segundos

Visto como uma das grandes promessas do MMA nacional, Tallison Teixeira fez sua estreia no octógono mais famoso do mundo neste sábado (8). Com grandes expectativas ao seu redor, o gigante brasileiro de 2m de altura fez jus ao 'hype' e roubou a cena no card principal do UFC 312, na Austrália. Com um poder de fogo acima da média, 'Xicão', como é conhecido, precisou apenas de 35 segundos de luta para nocautear Justin Tafa.

Sem sentir qualquer tipo de peso ou pressão da atmosfera favorável ao seu rival, atleta da casa, Tallison demonstrou em menos de um minuto que pode se tornar uma ameaça real entre os pesos-pesados da entidade. Com o triunfo na estreia no UFC, Xicão, de apenas 25 anos de idade, ampliou sua invencibilidade no MMA: agora são oito vitórias e nenhuma derrota para o gigante brasileiro.

"Quero agradecer a todos que vieram aqui, um país e um público incrível. Treino muito para sempre que achar uma brecha, acabar com a luta. E hoje não foi diferente. Ele é um cara duro, mas hoje foi meu dia", destacou o brasileiro, ainda no octógono, após a vitória impactante.

A luta

Com um ímpeto físico acima da média, Tallison não demorou muito para partir para cima com um direto de direita. Com Justin Tafa imprensado contra a grade, Xicão desferiu uma cotovelada de encontro fatal, que levou o neozelandês à lona. Foi uma questão de tempo até o árbitro interromper o embate em meio a uma saraivada de golpes do gigante brasileiro.

Confira os resultados do UFC 312 até então:

'Xicão' Tallison venceu Justin Tafa por nocaute técnico no primeiro round

Jimmy Crute e Rodolfo 'Trator' empataram por decisão majoritária

Jake Matthews venceu Francisco Prado por decisão unânime

Gabriel 'Mosqutinho' venceu Jack Jenkins via finalização no terceiro round

Tom Nolan venceu Viacheslav Borshchev por decisão unânime

Wang Cong venceu Bruna Brasil por decisão unânime

Aleksandre Topuria venceu Colby Thicknesse por decisão unânime

Rong Zhu venceu Kody Steele por decisão unânime

Jonathan Micallef venceu Kevin Jousset por decisão unânime

Quillan Salkilld venceu Anshul Jubli por nocaute técnico no primeiro round