Garro volta ao Corinthians ainda mais desejado e 'renovado' após drama

Rodrigo Garro fará sua estreia pelo Corinthians em 2025 neste domingo (9). O argentino finalizou o tratamento de um problema no joelho e voltará a jogar com ainda mais moral do que tinha quando terminou 2024.

Volta desejada

Rodrigo Garro foi uma ausência sentida no Corinthians. O meia foi substituído por Igor Coronado nos primeiros jogos do ano, mas nem mesmo as boas atuações do companheiro foram capazes de fazer a torcida esquecer do argentino.

Coronado marcou dois gols em seis jogos, mas não deu assistências. Garro foi o principal garçom do Corinthians em 2024, com 14 passes para gol dos companheiros.

Dupla caiu de rendimento sem Garro. Ao lado do argentino, Memphis e Yuri Alberto decolaram na reta final de 2024 — os três participaram de 91% dos gols anotados desde a formação do trio. Em 2025, no entanto, os dois têm sofrido mais para encontrar o caminho do gol, individualmente ou jogando juntos. A única vez em que participaram de um tento foi justamente contra o Palmeiras, na última rodada, quando o holandês serviu o camisa 9.

Garro volta em um confronto importante. Corinthians e São Bernardo disputam rodada a rodada a liderança geral do Paulistão. O Timão é o líder, com 19 pontos, e o Bernô aparece logo atrás, com 16. Além disso, se empatar com o time do ABC, a equipe comandada por Ramón Díaz já se garantirá nas quartas de final.

"Renovado" após drama

Garro viveu drama em janeiro. O argentino se envolveu em um acidente automobilístico que terminou com a morte do motociclista Nicolás Chiaraviglio no dia 4 de janeiro, na Argentina, quando voltava da comemoração do seu aniversário.

O jogador foi detido, mas acabou liberado e voltou ao Brasil. Garro teve presença de álcool constatada no sangue e foi indiciado por homicídio culposo. Ele, no entanto, foi liberado para voltar ao Brasil — o processo ainda corre na Argentina.

A volta teve novo problema. O Corinthians decidiu tratar uma tendinopatia patelar que Garro adquiriu no joelho direito. O tratamento durou praticamente todo o mês de janeiro e afastou o jogador dos primeiros jogos da temporada.

Garro voltará aos gramados "renovado". O argentino agora vestirá a camisa 8 do Corinthians. A mudança foi acertada por causa de uma cláusula no contrato de Memphis Depay, que obrigava o clube a passar a camisa 10 a ele. O clube contornou a situação com Garro promovendo um evento para anunciar a mudança e publicações nas redes sociais exaltando a importância do número que já foi usado por ídolos como Luizinho, Basílio, Ezequiel, Rincón, Renato Augusto e Sócrates.

Rodrigo Garro veste a camisa 8 do Corinthians Imagem: Reprodução/X @Corinthians

Filme repetido

A demora para a estreia em 2025 coincide com um problema enfrentado por Garro em 2024. No ano passado, ele só foi liberado para jogar no dia 7 de fevereiro, contra o Santos, pelo Paulistão. O debute em 2025 vem um ano e dois dias depois.

O problema em 2024 foi o Talleres. O Corinthians fez o pagamento da primeira parcela pela compra do jogador, que viajou, assinou contrato, mas viu o ex-clube segurar o envio de documentos já que entendia que o Timão deveria pagar 612 mil dólares pelas despesas operacionais e impostos da venda.

O caso foi levado à Fifa. Em setembro do ano passado, o Talleres venceu uma ação contra o Corinthians pelo caso, mas o Timão recorreu ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) e aguarda resolução.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.