Gabigol é expulso, Hulk brilha e Atlético-MG bate Cruzeiro no Campeonato Mineiro

O Atlético-MG continua forte na briga por vaga na próxima fase do Campeonato Mineiro. Na tarde deste domingo, o time comandado por Cuca foi até o Mineirão para encarar o rival Cruzeiro, pela oitava e penúltima rodada do estadual, e com brilho de Hulk, venceu o clássico por 2 a 0, se recuperando na tabela.

Gabigol foi expulso ainda no primeiro tempo ao dar uma cotovelada em um adversário e a derrota frustrou a torcida cruzeirense, que lotou o Mineirão, com 60.834 torcedores. Antes do clássico, confrontos entre torcidas rivais resultou em dois feridos e dezenas de presos.

Atual pentacampeão estadual, o Atlético foi a 13 pontos e saltou para a vice-liderança do Grupo A, assumindo também a segunda melhor colocação no geral, e dependendo apenas de si para avançar à semifinal. Do outro lado, o Cruzeiro parou em 11, mas segue líder do Grupo C, e mesmo com a derrota, garantiu a vaga.

O clássico agora conta com 251 jogos, sendo 90 vitórias do Cruzeiro, 81 vitórias do Atlético-MG e mais 80 empates. Já no "novo Mineirão", aconteceram 27 confrontos entre os rivais, com nove vitórias para cada lado, e mais nove empates.

Assim como foi no encontro em Orlando, na FC Series, o clássico mineiro começou muito disputado, mas sem grandes chances de gol. A primeira oportunidade clara surgiu aos 19, quando Marquinhos desceu na esquerda e tocou para Gabriel Barbosa, o Gabigol, de primeira, parar em Everson.

Entretanto, o cenário mudou aos 29, quando Gabriel deu uma cotovelada em Lyanco e, após auxílio do VAR, o árbitro decidiu expulsar o camisa 9 do Cruzeiro. Com vantagem numérica, o Atlético passou a se soltar mais em campo, porém, parou em Cássio em chutes de Rubens, Hulk e Gustavo Scarpa.

Na volta para o segundo tempo, entretanto, os "visitantes" conseguiram aproveitar. Aos nove, Cuello cruzou para Natanael, que ajeitou para Hulk mandar de primeira, para o fundo do gol, abrindo o placar para o Atlético, que quase ampliou aos 17, quando Cuello saiu cara a cara com Cássio, mas viu o goleiro fazer um milagre. O paredão do Cruzeiro salvou mais uma no minuto seguinte, em tentativa de Palacios.

Nos minutos finais, o Cruzeiro se lançou ao ataque, mas em todas as oportunidades, parou na defesa muito bem postada do rival, que em contra-ataque, conseguiu matar o jogo novamente com Hulk. Aos 41, o artilheiro tabelou com Cuello e mandou para o fundo das redes, selando a vitória por 2 a 0.

As equipes voltam a campo para a oitava e última rodada da primeira fase nesta quarta-feira, a partir das 19h45. Na Arena do Jacaré, o Cruzeiro encara o Democrata GV, enquanto o Atlético recebe o Itabirito, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 2 ATLÉTICO-MG

CRUZEIRO - Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Christian), Matheus Henrique (Eduardo) e Matheus Pereira (Bolasie); Dudu (Lautaro Díaz), Marquinhos e Gabigol. Técnico: Wesley Carvalho (interino).

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso (Palacios) e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Igor Rabello) e Gustavo Scarpa (Otávio); Cuello (Bernard), Hulk (Deyverson) e Rubens. Técnico: Cuca.

GOLS - Hulk, aos nove, e aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Henrique e Christian (Cruzeiro).

CARTÃO VERMELHO - Gabigol (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima.

RENDA - R$ 4.169.353,50.

PÚBLICO - 60.834 presentes.

LOCAL - Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).