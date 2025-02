Gabigol é expulso, e Atlético-MG bate o Cruzeiro com gols de Hulk pelo Mineiro

Neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro duelou com o Atlético-MG no Mineirão e perdeu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Hulk. Aos 30 minutos da etapa inicial, Gabigol ainda recebeu cartão vermelho direto após cotovelada.

Com o resultado negativo, o Cruzeiro ficou estacionado com os mesmos 11 pontos no Grupo C. No entanto, com a derrota do Aimoré, a equipe avançou à semifinal do torneio como primeira colocada. Do outro lado, o Atlético-MG alcançou os mesmos 13 pontos da Tombense, líder do Grupo A, mas segue em segundo por conta do número de vitórias.

O Cruzeiro retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Democrata, pela oitava e última rodada do Campeonato Mineiro. A bola rola às 19h45 (de Brasília), no Estádio José Mammoud Abbas. No mesmo dia, rodada e horário, o Atlético-MG fecha a fase de grupos contra o Itabirito, no Mineirão.

O primeiro gol saiu aos 10 minutos do segundo tempo. Hulk recebeu o passe de Natanael e, de perna direita, emendou para o fundo das redes. O atleta ainda contou com a falha do goleiro Cássio.

Já aos 42 minutos, Cuello cruzou rasteiro para Hulk, que apenas empurrou para o alvo.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 0 X 1 ATLÉTICO-MG

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (BH)



Data: 09 de fevereiro de 2025 (domingo)



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Matheus Henrique e Christian Roberto (Cruzeiro); Junior Alonso e Rubens (Atlético-MG)



Cartões vermelhos: Gabigol (Cruzeiro)

GOLS: Hulk, aos 10? do 2ºT, e aos 42? do 2ºT (Atlético-MG)

CRUZEIRO: Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabricio Bruno e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Christian Roberto), Matheus Henrique (Carlos Eduardo), Matheus Pereira (Yannick Bolasie) e Marquinhos; Dudu (Lautaro Díaz) e Gabigol.



Técnico: Wesley Carvalho (interino)

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso (Brahian Palacios) e Guilherme Arana; Alan Franco e Gabriel Menino (Igor Rabello); Gustavo Scarpa (Otávio), Rubens e Tomás Cuello (Bernard); Hulk (Deyverson).



Técnico: Cuca