Gabigol é expulso com menos de meia hora no clássico Cruzeiro x Atlético-MG

Do UOL, no Rio de Janeiro

O atacante Gabigol foi expulso com pouco menos de meia hora, ainda no primeiro tempo do clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, neste domingo (9), pelo Campeonato Mineiro.

O que aconteceu

O cartão vermelho a Gabigol foi mostrado depois de atingir o rosto do zagueiro Lyanco com o braço na tentativa de pressionar um passe do defensor rival.

Inicialmente, o árbitro Felipe Fernandes de Lima tinha mostrado cartão amarelo. Mas ele mudou a decisão após intervenção do VAR.

A jogada aconteceu aos 27 minutos, mas, até a revisão acontecer, o vermelho foi exibido aos 29 minutos do primeiro tempo.

Curiosamente, o lance envolvendo Gabigol aconteceu com o jogador atleticano que mais gerou provocação neste ano. Mas a rivalidade de Lyanco estava mais direcionada a Fabrício Bruno.

Já no clássico deste domingo, o Cruzeiro reclamou que a arbitragem ignorou que Lyanco pisou no braço de Dudu, após uma disputa de bola e não foi advertido.

Então acho que foi o lance que eu vi ele vindo correndo muito forte, tanto que eu segurei um pouquinho para dar o passe, que ele ia chegar, eu não sabia que ia ser dessa maneira. Como eu sou um cara que chega muito forte nas jogadas, é muito difícil eu ficar igual eu fiquei. Só que ele pegou e aí é claro, a gente tenta mostrar o máximo possível para o árbitro para que ele cheque de verdade. E acabou que para a gente ajudou. Lyanco, zagueiro do Atlético-MG

E agora?

Gabigol, desta forma, será desfalque no próximo jogo do Cruzeiro, pela última rodada da fase de classificação do estadual, contra o Democrata de Governador Valadares, quarta-feira.

A última expulsão de Gabigol fora em novembro de 2023, em um clássico entre Flamengo e Fluminense.

Até o momento, Gabigol é o artilheiro do Mineiro, com quatro gols.